Sex und Gesetz, Erotik im Recht

Nein, hier gibt es keine Rechtsberatung und auch keine geilen Juristen. Aber ein paar rechtliche Fragestellungen werfen wir aus Recherchen auf, die unsere User gestellt haben.

Hier schreiben keine Anwälte und Juristen, das bringt klarere Worte aber eben auch keine Rechtsverbindlichkeit. Wir werfen aber jene Fragen auf, die man sich rund um den Sex vielleicht besser stellen sollte.



03.08.2023

Sex mit Kindern und Jugendlichen in Österreich

Eine der häufigsten rechtlichen Fragen rund um Sex und Erotik betrifft das Alter von Menschen und ob diese Sex haben dürfen. Die Lage ist kompliziert.



18.04.2010

Kinder- und Jugendschutz im Internet

Ein immer wieder interessantes Thema für Eltern: Wie kann man seine Kinder im Internet vor Gefahren und nicht geeigneten Inhalten schützen. Hier gibt es Tipps und Links zu diesem Thema.





In der Auswahl der Links in diesem Artikel sind sicher noch nicht alle Fragen beantwortet, im Forum kann man aber weitere stellen. Im Zweifelsfall betrifft unsere Recherche die Lage in Österreich zum Zeitpunkt der Erstellung eines der Artikel.

