So gehts: BDSM und dominante Spiele

Als 'Dom' ist man der tonangebende Partner in einer Sub-Dom-Beziehung. Hier sind die Spiele, mit denen man als Neuling des Themas sicher zum Ziel kommt.

Peitsche, Schläge, Fesselungen und Schmerzen? Ja, all das kann es geben, wenn man die Betonung auf Sado-Maso also SM legt. Dominanz und Sadismus kann aber auch anders funktionieren und insbesondere zum Einstieg ist die Psychologie besonders wirksam.



Als angehender Dom ist man hier unter Zugzwang und muss entsprechend selbstsicher dominante Spielarten in die Zweisamkeit mitbringen. Eine große Herausforderung, die man am besten mit Tipps erfahrener Doms meistert. Hier sind einige Vorschläge für ein dominantes Spiel, das man leicht ausprobieren kann!



Rahmenbedingungen für die Spiele Dom/Sub gilt nur in einer Session. Davor und danach ist nicht das Spiel, da ist dann wieder 'normale Welt'. Da macht man auch die Grenzen aus, die der Dom einhalten muss. Während der Session bestimmt nur der Dom bis zu diesen Grenzen, was passiert, wird es dem Sub zu viel, gibt es ein Safeword. Am Ende darf Aftercare sein, sowohl körperlich als auch Seelisch. Und generell: Es geht immer zuerst um Sicherheit, Vertrauen und Spaß für beide, bevor noch irgendwelche anderen Dinge relevant sind. Mehr dazu gibt es bei den Links am Ende.



Und nun ein paar Tipps und Anleitungen als Anregung für Versuche als Dom in einem BDSM-Spiel. Die kann man ganz harmlos beginnen oder intensivieren, wenn man einmal weiter gehen mag.



Viel Spaß mit den dominanten Spielen - und nicht vergessen: Konsens ist wichtig! Einige Links zum Thema gibt es dazu noch hier.

