Sex 15.04.2020



Sex-Zwillinge im Porno

Inzest-Spielereien unter Stiefgeschwistern sind bekannt, die nächste Stufe ist der Sex unter eineiigen Zwillingen. Zwei Mädchen, die gleich aussehen, zusammen im Porno!

Und da gibt es einige, wie man bei den Links unterhalb sehen kann, diverse Porno-Zwillinge haben wir bereits vorgestellt. Aber noch eine Menge mehr an weiblichen Zwillingen im Porno gibt es, die uns mit ihrem Sex im Porno verwöhnen.







Die beiden Blondinen unter der Dusche etwa sind von ganz besonders schöner Statur, ihre zarten Gesichter bleiben es bis zum Orgasmus auch, den sie sich gönnen. Das Gegenteil sind Sasha und Pasha, die russischen Zwillinge sind zwar gerade erst 18, aber extrem versaut. Die stecken sich schon mal den Finger in den Arsch um den Anus der Schwester zu schmecken.







Echten Sex unter Zwillingen gibt es aber auch bei diesen Schwestern zu sehn. Bei geheimen Aufnahmen unter den Geschwistern können wir zusehen, wie sie sich an ihre geilen Körper gehen.















Manche haben auch Glück wie dieser Pornodarsteller. Er kommt zum Pornocasting und trifft dort auf Schwestern, die sich als Sexdarsteller probieren wollen. Und er bekommt die Zwillinge auch gleich beide ins Bett.







Bleiben wir bei den Zwillingen in Deutschland. Anja und Katja etwa sind heiße Schwestern, die sich im Fetisch-Sex nichts nachstehen. Ob sie gemeinsam Pissen oder sich gegenseitig ficken lassen, hier geht es immer versaut her.











Wenn zwei Zwillinge nicht genug sind und Drillinge beim Sex nicht anzutreffen sind, dann nehmen wir einfach Zwillinge, die ihre Freundin verführen:











Oder eben einen Dreier mit dem gemeinsamen Freund - Zwillinge sind immer etwas Besonderes. Wenn die Zwillinge sich einen Freund teilen, dann darf dieser mit beiden ficken. Manchmal auch zu Dritt. Die beiden Zwillinge hier haben keinen Vorbehalt, sie lassen die Schwester doggy ficken und liegen darunter, um den Schwanz des Freundes und die Möse der Schwester zu lecken. Den Geschmack der Vagina der Schwester haben sie sowieso schon im Mund, wenn sie den Penis im Hals haben, der gerade noch in der Zwillingsschwester gesteckt ist.















Einen Mann brauchen die Zwillinge aber nicht unbedingt, um gemeinsam Spaß zu haben. Die Milton-Zwillinge etwa vergnügen sich miteinander und auch mit verschiedenen Spielzeugen. Der Dildo als Toy wird von beiden Schwestern gerne genutzt.











Apropos Porno-Zwillinge: Da gibt es noch einige weitere Schwestern, die ihre Zwillings-Geschwister zum Porno mitgenommen haben. Angela und Ashley Long etwa, die oft gemeinsam vor der Kamera gefickt haben. Oder Crystal und Jocelyne Potter, die Potter-Schwestern, die im Porno mehr als eine gute Figur machen und zusammen jede Menge Sex vor der Kamera haben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Inzest #Schwestern #Zwillinge #Porno #Familie #Geschwister







Auch interessant!



Echte Schwestern im Porno: Monroe

Madelyn und Zoey Monroe sind nicht nur bildhübsche Blondinen mit weiblichen Formen und tollen Ärschen, sie sind auch noch echte Schwestern und beide im Porno aktiv. Auch zusammen!





Wir hatten zuletzt schon echte Schwestern beim Porno, diesmal sind es zwei Schwestern aus Spanien, die hi...





Ein Tabu, vielleicht sogar ungesetzlich und vermutlich gerade deshalb eine gefragte Fantasie: Der Sex inn...





Die beiden Mädchen machen sich über einen Freund und dessen Freund her. Ein flotter Vierer, den sich die ...





Diese Teen-Zwillinge sind jede für sich heiße Feger. Aber mehr noch - die lesbischen Zwillinge treffen sp...





Jennifer und Karina sind zwei Schwestern. Und die finden nicht nur ihre eigenen Körper gegenseitig schön ...





Nicht das Sternzeichen ist gemeint, sondern die eineigen Zwillinge, die sich zum Verwechseln ähnlich sehe...





Zwei Mädchen, die viel Spaß miteinander haben, sind unser Link-Tipp diese Woche. Ach ja: Der Spaß ist gan...





Weibliche eineiige Zwillinge sind schon etwas ganz Besonderes für Männer. Da wäre der Reiz, nicht genau z...





Mit einem 'Best of' meldet sich 'Big Sister' wieder zurück. Wer bei Big Brother zu wenig zu sehen bekommt...