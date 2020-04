Sex & Toys 22.04.2020



Sex-Geräte

Die industrielle Revolution hat uns Maschinen gebracht, die die Arbeit des Menschen effizienter macht. Und das macht auch beim Sex nicht halt - diese Maschinen sind besser als Cybersex!

Sexgeräte sind Maschinen für Sex: Diese Maschinen machen Frauen Spaß. Sie ficken unaufhaltsam, kennen keine Erektionsprobleme und kein vorzeitiges Ende. Das kann aber auch weiter gehen, als es den Frauen lieb ist...







Das beseutet Extase ohne Ende! Wenn die Maschinen nämlich laufen und laufen und der Höhepunkt kein Ende nimmt, dann ist die erogene Zone der Frau ganz schön im Stress. Die Frauen können sich dann auch kaum halten vor Lust und Wallungen.



Sex-Maschinen bestrafen!

Und natürlich kommen die Werkzeuge der Bestrafung auch zur Geltung, wenn Sie nach dem Sex-Kampf der untergebenen Kämpferin die gehörige Abreibung verpassen sollen. Lust trifft Schmerz.







Aber natürlich ist das vorrangige Ziel der Sexmaschinen das befriedigende Erlebnis der Frauen. Dieses Mädchen bekommt es mit einem Sex-Roboter zu tun, der ihr Nachhilfe beim Sex gibt. Befriedigung mit Sexgeräten ist eine ganz besondere Herausforderung.



Von unten kommt diese Maschine zwischen die Beine - kein Entrinnen für die willige Frau. Läßt sie sich gehen, dringt die Maschine um so tiefer ein.







Das gilt auch für die Maschine, die von hinten kommt. Die Frau sieht sie nicht, spürt sie aber um so mehr in ihrer Muschi. Was für ein Gefühl, wenn die große lange Stange sich immer wieder zwischen die Backen zwängt und nicht ablässt...



Sybian-Sex

Auch ein Erlebnis ist die kraftvolle Vibrator-Maschine, die von anderen gesteuert wird. Ohne mögliche Gegenwehr sorgt die dann für Lust und Reiz ohne Ende!



Wenn eine hohe Umdrehungszahl bei deiser Maschine in die Stoßrichtung umgesetzt wird, dann bedeutet das für dieses Mädchen eine ganz lustvolle Bedienung durch diese Sexmaschine!



Und auch Maschinen finden Gefallen am Hinterteil der Frauen, könnte man meinen. Diese bedient das Mädchen gleich von beiden Seiten.



Freundin und Sexgeräte

Und sollte das die Maschine alleine nicht machen, findet sich schnell eine Freundin, die die zweite Seite übernimmt. In der Hoffnung, dann selbst zum Zug zu kommen!





Fotos: Sexgeräte und Maschinen



Ganz heftig wird es natürlich dann, wenn in einem BDSM-Spiel mit Maschinen gearbeitet wird. Gefesselt und wehrlos hat die Maschine grenzenlosen Zugriff und kann ihre Ausdauer und Kraft ohne abbruch einsetzen.



Fickmaschinen und Sex-Gerät

Fickende Maschinen sind ein Fetisch-Thema, zu dem es jede Menge Material gibt. Das war noch nicht alles - klar.



Und dass wir noch mehr Links unten zu dem Thema haben, ist auch logisch. Sehen Sie sich das an!

#Fickmaschinen #Sexmaschinen #Maschinen #Sexspielzeug #Geräte #Sexgeräte







