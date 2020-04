Fetisch 28.04.2020



Armee-Porno: Sex beim Militär

Ist es die Uniform, die Männer geil macht? Oder die seltene Erscheinung von Frauen, die den Sex beim Militär so besonders macht? Soldaten und Porno sind es in Kombination auf jeden Fall!

Selbst das Thema Krieg und Sex sind Basis für Fetische ohne Ende! Sex und Armee ist es immer. Und das in jeder Hinsicht, wie diese Videos eindrucksvoll zeigen.







Beginnen wir beim Soldaten, der lange beim Heer gedient hat und dabei keine Frau zu Gesicht bekommen hat. Als er zurück nach Hause kommt zu seiner Freundin, ist sein Schwanz schon ganz gierig auf die feuchte Möse seiner Frau, und er fickt sie ohne Ende hart durch, um die vergangenen Jahre zu kompensieren.











Doch auch im Krieg sind Soldtaten Männer. Die US-Armee im arabischen Raum trifft nur auf verhüllte Frauen, aber in der Enthüllung sind die Militaristen gut. Und so werden die Frauen schnell mit der Waffe der Männer vertraut, die da in Uniform in ihr Land gekommen sind. Apropos stärkste Waffe der Navy-Soldaten...







Die Soldaten spüren schnell auch die Kriegsgefangenen der Armee. Das hat mit Macht aber auch mit Lust zu tun.











Die Überzahl an Männern im Heer ist da übrigens nur ein Fixpunkt im Sex der Armee. Und so sind Dreier und bisexuelle Spiele unter Soldaten vielleicht keine Seltenheit, insbesondere im Armee-Porno:











Doch auch Frauen kommen bei der Armee auf ihre Kosten. Einerseits stehen immer genug Schwänze zur Verfügung, die für jede Schandtat bereit stehen. Aber auch unter den Soldatinnen gibt es Spaß.











Für die internationalen Armeen sind Frauen aber auch ein Ort der Züchtigung. Die japanische Soldatin muss nach einer misslungenen Übung vor der ganzen Kompanie antreten. Und die Schlampe in Russland darf den Gangbang mit der Truppe genießen.











Wirklich hart wird es aber beim Zusammentreffen der Truppen bei einem Grenzzwischenfall. Den löst man hier nicht mit Waffen, zumindest nicht mit denen, die schießen können.











Sex im Heer kann man jedenfalls als militärische Verpflichtung sehen, so wie diese Darsteller. Das finden wir gut!

#Sex #Porno #Armee #Heer #Soldaten #Militär #Krieg







