Schmerz & Lust 07.05.2020



Cuntbusting - Angriff auf die Muschi

Im Catfight wie im Sado-Maso-Spiel ist eine der empfindlichsten Stellen der Frau die Intimzone zwischen ihren Beinen. Klar, dass die das Ziel der Angriffe im Kampf und der sexuellen Unterwerfung sein wird.

Massochistische Frauen können den extremen Schmerz genießen, wenn sie Tritte und Schläge in den Intimbereich, insbesondere direkt auf die Klitoris, ertragen müssen. Als Bestrafung im Streit ist eine solche Behandlung natürlich genauso wirksam.











Was mit Boxhandschuhen und Händen schon mehr als brutal ist, wird durch harte Tritte und Kicks direkt auf die nackte Muschi noch brutaler und schmerzvoller.















Doch auch dann, wenn man statt dem Sandsack den Bereich zwischen den gespreizten Beinen zum Boxen einsetzt, ist der Anteil an Schmerzen unerträglich hoch.















Das Cuntbusting ist eine Folter, die nur wenige Frauen ertragen können. Das Wissen, dass jede Sekunde wieder ein heftiger Schlag in die Muschi detoniert, muss wirklich unerträglich sein. Sich dem wehrlos auszusetzen und die Prozedur viele Minuten lang zu ertragen ist die extremste Unterwerfung, die man sich vorstellen kann.















Solche Fetisch und SM-Spiele sind demnach auch etwas für Profis und Genießer der Materie. Aber auch nur für diese, denn die gefährlich brutale Spielart des SM-Fetisch macht mehr als nur kleine Schmerzreize. Hier geht es um das volle Programm!









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sado-Maso #Folter #Kampf #Muschi #Pussy #Cunt







Auch interessant!



XCW: X-Xlub Wrestling

Die inszenierte Liga erotischer lesbischen Wrestlings bietet die geilsten Körper im Ring und spannende Szenen.





Lesben können nicht nur sanften Blümchensex haben, sie werden auch zu geilen Sex-Maschinen....





Sadismus extrem ist es, wenn man den empfindlichsten Teil am Körper einer Frau einer harten Tortur unterz...





Manche massochistische und sich unterwerfende Frauen lieben es, Schmerzen zu fühlen und die Peitsche arbe...





Druchstochene Brüste, mit Wachs gefüllte Vaginas, Schläge in den Intimbereich, Nägel in die Muschi - das ...





Der Arsch schreit förmlich nach Schlägen und die Frau tut das auch, sobald sie beginnen. Als Sadistin möc...





Der Klaps auf den Po gehört da genauso dazu wie klatschende Hände an andere Körperstellen. Was hat es mit...





Im Fernsehen werden gerade die Kampfsportarten der besonderen Art zelebriert. Doch es gibt eine, die härt...





Femdom oder Female Domination wird bei 'Whipped Ass' groß geschrieben. Die Frauen schlagen sich dabei abe...





Martha war auf den Weg zum Ort des Schaukampfes. Ihre letzte Gegnerin, die Wrestlerin nannte sich Killer ...