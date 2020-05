Sexy Life 12.05.2020

Sex-Position: Leapfrog bzw. Bocksprung

Eine der Kamasutra-Positionen, bei denen der G-Punkt der Frau gut erreicht werden kann, ist der Leapfrog. Die Position ist noch dazu besonders geil für beide Partner!

Die Frau geht beim Bocksprung am Boden auf alle viere, kniet dabei aber nicht nieder. Arme und Beine sind zwar ein wenig abgewinkelt, sie bleibt aber auf ihren Füßen und Händen, streckt den Hintern nach oben - ein heißer Anblick für den Mann, der nun von hinten kommt.



Sex-Stellung: Froggy Style



Der Mann wiederum muss recht breitbeinig stehen, damit er den Penis in die richtige Höhe bekommt. Die Frau nimmt er mit den Händen am Hintern und schiebt sie vor und hinter. Er fickt dabei mitunter hart von hinten und der Penis gleitet dann an dem G-Punkt entlang.







Die Stellung des Leapfrog wird manchmal auch als Froggy oder Froggy Style bezeichnet, analog zum Doggy Style. Manche bezeichnen auch die Position noch als Bocksprung, wenn Knie und Ellenbogen am Boden sind - auf jeden Fall aber muss die Frau am Boden sein und nicht am Bett oder so, damit sie tief genug ist, dass der Schwanz eher steil in Richtung G-Punkt gehen kann.







Ach ja, die Position eignet sich natürlich nicht nur für den G-Punkt vaginal, man kann die Frau dabei auch anal ficken.

#Sex #Position #Stellung #Doggy #Ficken #G-Punkt







