Hardcore 22.07.2020

Sie bekommt zwei Schwänze!

Klara hatte immer schon einen bisher unerfüllbaren Traum: Sie wollte dabei sein, wenn nicht nur ein großer Penis am Werk ist. Das Ficken wollte Sie ganz nah am Geschehen sehen, riechen und schmecken.

Ihre Fantasie war dabei nicht einmal, dass sie selbst von zwei Hengsten gefickt wird. Im Gegenteil, der Wunsch war, zwei Männer dabei zu beobachten, wie sie sich anal befriedigen, die starken Schwänze in sich stecken, Schmerzen und Lust empfinden, das Sperma im Arsch hinterlassen. Sie wollte den schwitzenden schwulen Körpern nahe sein, wenn sie kommen und erleben, was sie erleben.



Ein unerfüllbarer Traum für das Mädchen. Doch was so fern klingt, war es in dem Moment nicht mehr, als sie ein schwules Pärchen kennengelernt hat. Sie befreundeten sich im Fitness-Center. Die Männer sind ihr gar nicht als schwul aufgefallen, eher als Sportsfreunde. Beide waren gut gebaut, zwar etwas älter wie sie, aber sportlich und soweit es die Shorts zeigten, durchaus prächtig ausgestattet. Nach ein wenig Flirten von ihrer Seite aus entpuppten sie sich als Paar. Die Enttäuschung war aber nur von kurzer Dauer, denn da war noch dieser eine große Wunsch...



Doch erst ein Jahr später, jetzt an ihrem 19. Geburtstag, kommt Klara dem Traum näher, den sie sich schon so oft ausgemalt hatte. Sie hatte Reinhard irgendwann im Spaß gesteckt, dass sie diesen Wunsch hegt. Und als der Geburtstag näher kam, hat er sich mit Christian zusammengetan, um ihr das größte Geschenk zu machen, das sie sich vorstellen kann. Es war soweit!



Reinhard und Christian haben Klara zu sich eingeladen, um Geburtstag zu feiern. Als sie ankam, haben sie sie gleich ins Schlafzimmer geführt. Das große Bett war mehr als einladend für alle Aktivitäten abseits des Schlafens. Christian hob sie auf und legte sie auf das Bett. Er flüsterte in ihr Ohr, dass sie sich nun auf das Geburtstagsgeschenk freuen soll und es genießen soll. 'Bleib auf dem Rücken liegen!' Reinhard ergänzte, dass sie nur zusehen darf - mehr als den Kopf bewegen darf sie nicht. 'Ich garantiere Dir aber, dass Du auf Deine Kosten kommst.' hauchte er ihr ins Ohr, zog ihr die Kleidung aus und entledigte sich gleich auch selbst des Gewands. Christian hat das währenddessen auch schon gemacht, die drei waren nun nackt auf dem Bett.



Christian holte sich Reinhard zu sich her, legte sich auf den Rücken und nahm den Schwanz in den Mund. Dabei erregten sie sich beide. Klara sah einen wie den anderen Penis anwachsen und staunte: Da war noch mehr als man erwarten konnte. Die beiden Männer fackelten auch nicht lange, Christian setzte sich auf, drückte Reinhard nach vorne und begann, ihn von hinten zu nehmen. Christian fickte ihn schnell und hart, mit jedem Eindringen schwanz Reinhards Schwanz im Takt mit. Klara sah aufmerksam zu und sehnte sich danach, noch näher ran zu kommen.



'Du bist zu weit weg' sagte Reinhard endlich und befreite sich aus dem festen Griff von Christian. Er kroch auf allen Vieren zu Klara. Nicht nur das, er überraschte sie, indem er über den nackten Körper von Klara robte und in 69-Position ging. Sein Kopf war zwischen ihren Beinen, doch er berührte sie nur mit seinem Atem. Sein Penis war direkt über dem Mund von Klara. Sie konnte ihn riechen und genau sehen, und als Christian wieder zu ficken begann, auch spüren, als er zu ihr runter gedrückt wurde. Reinhard rutschte etwas nach vorne, sein Schwanz landete zwischen ihren Brüsten und sein Hoden blieb auf ihrem Hals. Die Eier waren in Reichweite ihrer Zunge, doch sie hielt sich an die Auflagen und zurück. Wie lange sie das schaffen würde, war ihr aber nicht klar.



Christian stieß direkt vor ihren Augen immer heftiger zu und Reinhard stöhnte vor Lust und Schmerz gleichermaßen. Das verursachte aber immer heftigere Stöße in den Arsch und der Penis eregierte immer weiter. All das direkt ober dem Gesicht von Klara, die sich kaum bewegen konnte und die in dieser Position auch kaum atmen konnte. Irgendwann hat sie den Mund geöffnet und die Zunge leicht raus gestreckt. Um besser atmen zu können, würde sie sagen. Sie wollte aber auch schmecken, was sie mit den anderen Sinnen schon voll genossen hat. Niemand beschwerte sich, also fühlte sie weiter zu dem Hoden, leckte und lutschte die Eier und den Steg bis hin zum Anus, der gerade heftigst gefickt wurde. Der Schweiß rann die Arschritze hinunter direkt in den Mund von Klara, die sich immer stärker einmischte und auch die Zunge in den Arsch fühlte.



'Da wird es zu trocken' sagte Christian plötzlich und fügte überraschend hinzu: 'Klara, du möchtest doch helfen, oder?' Die Antwort hatte er in dem Geschehen nicht abgewartet, seinen Schwanz mit der Hand etwas nach unten gedrückt und in ihren Mund gesteckt. Nun konnte sie nicht mehr antworten, ihre Reaktion dürfte aber eindeutig gewesen sein, so tief wie Christian den Penis in ihren Hals gefickt hat. Als er feucht genug war, wendete er sich wieder dem Hintern von Reinhard zu. Nun ließ sich Klara nicht mehr zurückhalten, sie leckte Christian und Reinhard was das Zeug hält, Reinhard konnte sich auch nicht mehr zurückhalten und ejakulierte zwischen ihren Busen, ließ sich dabei weiter ficken und lecken.



Als er so zuckte und den Anus zusammenzog, wurde es auch für Christian eng. Er war so gereizt von dem engen Arsch und der Zunge von Klara, dass er tief in den Arsch von Reinhard spritzte. Er hinterließ eine riesige Ladung Sperma in dem Loch und fickte weiter, dass sich um seinen Schwanz viel von dem Saft sammelte und tropfte. Klara kümmerte sich drum und leckte weiter, die Säfte ronnen ihr Gesicht herunter wenn sie nicht schnell genug mit dem Lecken war.



Christian ging dann zurück und zog auch Reinhard langsam zurück. So langsam, dass sein Hoden und dann auch sein Schwanz ganz langsam über das Gesicht von Klara gezogen wurden. Sie legte sich leicht quer, damit Reinhards prächtige Geschlechtsteile durch ihren Mund gleiten konnten und sie dabei mit der Zunge fühlen und schmecken konnte. Als sie ganz vorne an der Eichel war, drückte Christian Reinhard nocheinmal kurz aber tief nach unten und stieß ihr den Schwanz in den Mund. 'Der muss auch noch sauber werden' erklärte er lachend und fragte sie, ob ihr das Geschenk zum Geburtstag gefallen hatte. Klara war überwältigt und konnte kaum antworten. Viel mehr als ein 'Ja' brachte sie nicht über die dreckigen Lippen. Es war aber eindeutig klar, dass das Erlebnis mehr war als sie sich je erträumt hatte.



Bisexueller Spaß: Zwei Männer mit einer Frau

Fucklicking oder Lickfucking



