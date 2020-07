Sado-Maso 28.07.2020

Mit der Faust auf seine Eier

Wenn Dominas den männlichen Hoden angreifen, ist das schmerzhaft. Doch wenn Männer das gleiche machen, wird es extrem brutal.

Der Hodensack ist empfindlich und verursacht Schmerzen, wenn er unsanft behandelt wird. Quetscht man ihn, ist es kaum auszuhalten. Doch es kann noch schlimmer kommen, insbesondere, wenn sich Männer dem Thema annehmen. Die wissen, wie man damit umgeht und wie nicht und spielen das schamlos aus. Und sie haben die Kraft, um auch noch das letzte Bisschen aus den Eiern zu quetschen und zu schlagen, auch wenn der Mann bereits winselt und sich vor schmerzen wälzt.











Doch noch schlimmer kommt es, wenn Werkzeuge im Spiel sind. Wenn etwa der Hoden abgebunden wird, dann schwillt er an, wird ganz prall und noch empfänglicher für Faustschläge. Oder wenn Hammer oder andere Schlagwerkzeuge zum Einsatz kommen.















Und natürlich ist der Griff an die Eier auch einer, der im Kampfsport gerne genutzt wird. Dieses Abdrehen der Hoden, quetschen des Eiersacks oder der Faustschlag an die Bälle ist dann meist Kampfentscheidend.













Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Eier #Hoden #BDSM #treten #boxen #quetschen #schlagen #Faust #schwul







Auch interessant!



Der Griff des Todes

Im mixed Wrestling haben die Männer vor nichts mehr Angst als vor dem Griff der Kämpferin zwischen seine Beine.





Hodensack-Boxen

Beim Boxen den Sack zum Training zu benutzen, ist ganz normal. Diese Boxerin findet es aber normal, den Hodensack dafür zu benutzen.





Wrestling Handjob

Wenn er im Mixed Wrestling mit einem Handjob dominiert wird, hat er kaum mehr Chancen auf einen Sieg.





Sie quetscht die Eier so hart sie kann

Seine Hoden in ihrer Hand sind wehrlos. Sie nimmt die Eier in beide Hände und drückt so fest zu, wie sie kann.





Eigentlich ist er mit Muskeln bepackt und die hat im Wrestling keine Chance. Doch als er sie nackt auf de...





Wenn sie ihm einen Handjob anbietet, dann sollte er zweimal überlegen. Die Hintergedanken dabei könnten n...





Dieses Wrestling ist tabulos und hart. Wenn sich gute Kämpfer in den Sport zwischen Mann und Frau nackt b...





Der männliche Hoden dürfte wohl die angreifbarste und empfindlichste Stelle des Mannes sein. Grund genug ...





Sie mag gefickt werden, aber gönnt ihm nicht den Spaß. Darum nimmt sie diesmal nicht den Penis und führt ...





Harte Männer sind hart im Nehmen. Und manche brauchen genau das, um die geile Lust zu verspüren....





Am Welteiertag darf auch der Sex nicht zu kurz kommen. Nicht, weil Eier etwas mit Fortpflanzung zu tun ha...