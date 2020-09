Schmerz & Lust 23.09.2020

Folter mit zwei Vibratoren

Das Los gezogen, das ihr so sicher nicht gefallen wird: Die Folter, die der Frau blüht, verspricht unermessliche Schmerzen in der Lust.

Die beiden dominanten Frauen nehmen sie in die Mitte, spreizen ihr die Beine und drücken den Oberkörper hinunter. So wird sie wehrlos und ihre nackte Vagina wird angreifbar.







Die Tortur, die nun für lange Zeit folgt, ist hinterhältig und gemein. Die beiden Frauen setzen zwei starke Vibratoren an die Klitoris und bearbeiten sie von zwei Seiten. Dabei wird sie so richtig empfindlich und gereizt. Doch dann folgt erst die richtige Folter: Die Frauen drücken die Vibratoren zusammen, quetschen dazwischen die Klitoris ein und halten bei höchster Stufe so fest es geht dagegen.



Mehr Queensnake...



Der so bearbeiteten Frau bleibt nur das hilflose Schreien im unermesslichen Lustschmerz, der ihr angedeiht wird. Sie kann sich weder befreien, noch ihren Körper kontrollieren.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Vibrator #Strafe #Schmerzen #Sadismus







Auch interessant!

Vagina mit Superkleber verschlossen

Queensnake ist immer schon höchst extrem gewesen. Nun aber wird die Sado-Maso-Plattform noch extremer....



Brennessel-Folter

Tunnelspiele, bei denen es kein Zurück gibt, haben wir schon behandelt. Jene mit extremen Schmerzen, die ...



Spreizen und peitschen

Manche massochistische und sich unterwerfende Frauen lieben es, Schmerzen zu fühlen und die Peitsche arbe...



Queen Snake Sadismus extrem...

Druchstochene Brüste, mit Wachs gefüllte Vaginas, Schläge in den Intimbereich, Nägel in die Muschi - das ...