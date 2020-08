Pornoclip 19.08.2020



Male-Squirt: Wenn Männer nach dem Abspritzen pissen

Eigentlich ist die Chance, dem Ejakulat im Orgasmus auch noch Urin folgen zu lassen, sehr gering. Doch mit Orgasmuskontrolle und Post Orgasm-Torture kann man nach dem Sperma auch Pisse erzwingen.

Orgasmuskontrolle beim Mann ist eine gemeine Sache, denn die Frau bzw. der Partner übernimmt dabei volle Kontrolle über den Mann. Und der muss sich dabei fügen. Das beginnt beim 'Edging' und ruinierten Orgasmen, wo er um den Verstand gebracht werden kann. Links dazu gibt es unterhalb.











Doch richtig heftig wird es für ihn, wenn die Frau den Orgasmus erzwingt und danach nicht aufhört - die sogenannte Post Orgasm Torture. Der extrem empfindliche Penis nach dem Orgasmus ist schnell voll überreizt, der Mann wehrlos in der Hand der Frau und jede Art der Berührung hundert mal stärker, als normal. Er kann dabei nur hinnehmenm, was sie macht - und sie hat wirklich volle Kontrolle.











Das geht so weit, dass sie dabei neben extremen Lustschmerzen sogar eine peinliche Demütigung erzwingen kann: Er muss bei entsprechender Bearbeitung nämlich nach dem Abspritzen auch noch pissen und kann das nicht verhindern. Er wird es nicht einmal merken vor lauter empfindlicher Bearbeitung.











Am Besten ist er dabei auch noch gefesselt oder sie liegt 69 auf ihm, damit er sich dabei auch kaum bewegen kann und nicht sieht, was sie mit seinem Schwanz und Hoden anstellt. So muss er auch noch ohne zu sehen, was kommt, hinnehmen, was mit ihm passiert. Das macht die Sache noch extremer für den Mann, der vollkommen wehrlos unterworfen ist.







Wie unkontrolliert und wehrlos der Mann dabei ist, zeigt sich, dass selbst Profis vollkommen ausgeliefert sind. Der große Schwanz hier gehört einem, der ihn normalerweise hart gegen Frauen einsetzt und viel aushält - in der Hand der Frau nach dem Orgasmus kann aber auch er nicht anders als malesquirting, also ohne Kontrolle pissen.









Unsere Bewertung: Sterne.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Orgasmus #Höhepunkt #Gewalt #Orgasmuskontrolle #Tortur #Pissen #Abspritzen #Squirting #Dominanz







Auch interessant!

Sado-Maso-Futa

Futanari-Sex ist wie meist in der Hentai-Kunst besonders hart und explizit. Beim SM-Futa-Sex ist das nich...



Reverse Bukkake Sex

Reverse heißt immer: Die Geschlechter sind umgedreht. Bei Bukkake wird normalerweise die Frau von einer G...



Facesitting nackt

Sich auf das Gesicht des Partners zu setzen und sich einerseits an diesem zu masturbieren und andererseit...



Penis mit Vibrator zum Orgasmus gebracht

Die diversen Sexspielzeuge für Männer machen den Schwanz hart und lassen ihn rasch abspritzen. Doch schon...



Penistortur mit Vibrator

Wenn ein POT - post orgasm torture - den Mann nach dem Höhepunkt schmerzen zusetzt, dann ist diese Behand...



Brutaler Handjob mit schmerzhaftem Orgasmus

Wenn sie ihm einen Handjob anbietet, dann sollte er zweimal überlegen. Die Hintergedanken dabei könnten n...



POT: Tortur und Schmerzen nach dem Orgasmus

Wenn er einmal gekommen ist, braucht er Pause: Der Schwanz ist dann nämlich überempfindlich und erzeugt s...



Orgasmuskontrolle bei Männern

Ein geiles Spiel im Bett oder ein gemeiner Fetisch ist das Kontrollieren des Orgasmus. Das kann nämlich d...



Peniskäfig mit Nägeln

Ein Schwanz, der in den Käfig gesperrt wird, soll keinen Platz zur Erektion haben. Und sollte der Wille z...



Orgasmus mit der Sexmaschine

Wenn die Fickmaschine startet, dann gibt es Orgasmus-Garantie bei der so bearbeiteten Frau. Wie die Fickm...



Spritz-vergnügt!

She Squirts! Eine Serie, die keinen trocken läßt. Und hier sind die besten Links zu den Tipps und Angebot...