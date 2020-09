Amateur 17.09.2020



Shaiden Rogue - neuer deutscher Pornostar?

Sie ist wohl das aufstrebendste Sternchen derzeit am deutschen Porno-Himmel: Shaiden Rogue. Frech, sexy und für keinen Sex zu schade präsentiert sie sich in jeder Stellung perfekt.

Ein hübsches Mädchen, eloquent und nett noch dazu. Und extrem versaut obendrein, lässt sich gerne filmen und zeigt dabei alles - das sind wohl die besten Zutaten, wenn es um einen kommenden Star im Porno geht. Shaiden Rogue hat von allem eine ganze Menge und ist ein Typ Darsteller, dem man gerne zusieht. Und von dem man gerne auch sonst viel erfährt.







Doch am liebsten sehen wir dem jungen Mädchen im Porno zu, denn da gibt sie noch mehr als in den filmischen Erscheinungsformen, wo sie über sich und ihre Hobbies vor der Kamera nur spricht. Beim Sex selbst ist sie nämlich eine Wucht und sollte von all jenen sofort begutachtet werden, die noch nicht über den Namen gestolpert sind. Shaiden Rogue muss man sich jedenfalls merken. Wer bei deutschen jungen Porno-Queens nur an Lucy Cat, Lexy Roxx, Anny Aurora, Lena Nitro oder Tight Tini denkt, der hat bei Shaiden Rogue bisher definitiv etwas verpasst!











Als Beispiele seien ihre Amateur-Fan-Videos genommen, bei denen sie harten Sex in ihren Arsch und ins Gesicht genießt. Sie läßt sich in den Mund ficken, als ob es ihre Muschi wäre!

#Shaiden Rogue #Porno #deutsch #Deutschland







