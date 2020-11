Fetische 11.11.2020

CMNF oder CFNM - oder gar ENF?

Was hinter den Kürzeln steht, klären wir in diesem Beitrag. Was sich hinter den Spielarten des Sex und der Erotik verbirgt, ist durchaus spannend!

Nähern wir uns an das Thema, indem wir die Buchstaben mit Wörtern füllen. CMNF bedeutet Clothed Male Naked Female - also der Mann ist angezogen, die Frau nackt. Das zweite, CFNM, ist damit auch logisch: Clothed Female Nude Male.



Es geht also um eine dominante Spielart und eine hohe Distanz der Macht durch die Nacktheit eines Partners. Einer ist nackt und verletzlich, der andere machtvoll angezogen - häufig auch besonders oder besonders gut angezogen. CMNF-Parties mit Smoking und edlem Umfeld mit Frauen, die nackt dienen oder dekorieren, gehören zu diesem Macht-Abstand.











Interessant dabei ist, dass je nach Spielregeln die Macht auch auf der nackten Seite sein könnte. Spielregeln werden nämlich vorab fixiert. Und darin könnte auch festgelegt sein, dass die nackten unangreifbar sind. Oder selbst darüber bestimmen. Und dann sind die angezogenen jene, die nach den schönen nackten lechzen, aber keinen Einfluss darauf haben, ob sie auch näher ran dürfen.















Doch es gibt auch ENF, das Embarrassment im E. Embarrassed Nude Female heißt das dann ausgeschrieben und bedeutet, dass die nackte Frau peinlich nackt vorgeführt wird. Etwa bei erzwungener öffentlicher Nacktheit. Je nach BDSM-Spielart kann das bis zur Selbstbedienung von Personen in der Öffentlichkeit an einer nackten Person gehen.







CMNF (die übliche Form des Spiels) gibt es in verschiedensten Arten. Zuhause nackt putzen oder die Fetish-Party - da kann man ganz unterschiedlich an das Thema herangehen. Je nach Lust und Laune und auch je nach Offenheit für Dominanz und Sexpraktiken geht das natürlich manchmal auch noch weit darüber hinaus.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#nude #nackt #Fetisch #SM







Auch interessant!

SM-Sex in der Öffentlichkeit

Sich nackt in der Öffentlichkeit zeigen ist schon am Limit, Sex an öffentlichen Plätzen schon darüber. Ab...



Nackte Frau im Fenster

Eigentlich versteckt sich das nackte Mädchen hinter dem Vorhang. Was sie nicht gleich sieht: Hinter ihr z...



Sex vor Voyeuren

SM im einer neuen Dimension: Der nackte Körper wird in der Öffentlichkeit vorgeführt, benutzt und mehr. D...



Erniedrigung in der Öffentlichkeit

...