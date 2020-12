Sex 03.12.2020

Punch Fisting?

Beim Fisting gibt es verschiedene Varianten und Spielweisen. Was ist etwa Punchen?

Fisting bedeutet, dass mit der Hand penetriert wird - anal oder vaginal. Bei der Frau also in der Regel in die Vulva. Die gedehnte Vagina wird mit der Hand gefüllt und erfährt so sehr intensive Reizung.



Die einfachste Variante ist die, dass die Hand beim Einführen spitz zusammen gehalten wird, die Fingerspitzen zuerst eindringen und die dickste Stelle der Hand am Rist auch halbwegs dünn wird. Auch die Flache Hand kann benutzt werden - sie ist dann breiter, aber so flach, dass insgesamt wenig Volumen beim Eindringen zu überwinden ist. So gehen mitunter auch zwei Hände gleichzeitig rein - Double Fisting ('V8').







Härter und etwas für Fortgeschrittene ist das Punch Fisting mit der echten Faust. Ein Faustfick, wo schon beim Einführen in die Vagina die Hand zur Faust geballt ist, kann brutaler und härter gemacht werden. Der Mann hat mehr Kraft in der Hand, wenn er sie mit der Faust hart einführen kann. Sie darf dabei nicht aufschlagen und schmerzen sondern in die vorgedehnte und feuchte Fotze eindringen. Meist wird daher vorher auf andere Art vorgearbeitet und gelockert und erst dann das Punchfisting begonnen.





