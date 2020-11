Sex & Online 17.11.2020

Groundhog: Die Murmeltier-Sex-Position

Eine Stellung im Sex, die man vielleicht kennt aber nicht zu benennen weiß, ist das Murmeltier. Es gibt verschiedene Groundhog-Positionen.

Im schwulen Sex gibt es das häufiger, bei heterosexuellen Paaren aber genauso gut, wenn auch unbewusster. Meist zumindest, und selten benannt. Der Groundhog-Sex in Murmeltier-Position ist aber geil, so viel sei schon verraten! Wie die Sexposition funktioniert erklärt vielleicht schon die andere Bezeichnung: Liegender Doggystyle.



Wie gehts nun 'klassisch' mit dem Groundhog? Simpel: Die Frau legt sich auf den Bauch, Extremitäten nahe am Körper. Der Mann legt sich drauf, seine Beine und Hände außerhalb. Seine Hände können auch 'innen' liegen bzw. an ihre Brust gehen. Er penetriert nun von hinten aus zwischen ihren Beinen - vaginal oder vor allem auch anal eine gute Position. Ist er gut genug gebaut und ihr Arsch prall, dann dürfte das ein wilder Ritt für seinen Schwanz werden. Sein Kopf ist dabei neben ihrem, Küsse an den Hals sind durchaus Lustbringer zusätzlich.











Eine Variante der Murmeltier-Stellung ist dann noch die mit angezogenen Beinen bei ihm. Dabei muss er die Beine deutlich mehr spreizen, um an sie nahe genug ran zu kommen - das macht es etwas schwerer. Das funktioniert auch sitzend (beim Mann), was wiederum eine der klassischen Murmeltier-Positionen wäre.



Es gibt auch einen Reverse Groundhog (180 Grad gedrehter Mann), sie greift sich seine Beine statt Hände und er liegt mit seinem Kopf bei ihren Beinen. Und auch ein geöffnetes liegendes Murmeltier (d.h. sie spreizt die Beine, er liegt dazwischen) ist in allen Varianten machbar.



Spannender geht es auch noch. Akrobatischer auch. Etwa mit der Krabbe als Murmeltier. Die wird als 180 Grad gedrehter Groundhog ausgeführt, aber auch der männlicher Part ist dabei am Rücken auf allen Vieren krabbelnd über der Frau.











Generell gilt: Weil sie nicht immer gut für seinen Schwanz erreichbar ist, braucht es mitunter auch Pölster unter ihrer Hüfte, um sie in Position zu bringen. Was hilfreich zum Test sein kann ist ein stehendes Murmeltier, sie liegt dabei auf einer Bank und er steht über ihrem Po. Das kann den Einstieg vereinfachen.

