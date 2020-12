Fetisch 09.12.2020

DDLG - eine heiße Geschichte

Was ist DDLG? Und was hat das ganze mit BDSM zu tun? Irgendwie viel und dann wieder doch nichts. Bitte um Aufklärung!

Wörtlich heißt DDLG 'Daddy Dom und Little Girl' (umgekehrt gepolt gibt es auch MDLB als Mommy Dom und Little Boy oder neutral CGL, was Caregiver und Little bedeutet). All das ist eine erotische Spielwiese mit Machtgefälle sowie spielerisches Altersgefälle (muss also nicht real vorhanden sein). Und diese Distanz im Machtgefüge bringt DDLG auch in die Nähe von BDSM, ohne die gleiche Richtung und Ausprägung zu haben.



'Little' sind die 'Subs' in dem Spiel, kindliche Charaktäre. Dabei ist aber keine Pädophilie, sondern das Zelebrieren des Fürsorgers gegenüber einer abhängigen Person, über die damit eine Art impliziter Macht und Autorität ausgeübt wird. Littles können sich kindlich verhalten aber auch durch entsprechende Kostümierung in die Rolle gedrängt werden. Pädophile hingegen begehren den Kinderkörper, würden mit der kindlichen Darstellung bzw. Selbstverwirklichung einer Erwachsenen also wenig anfangen. Das kann man also klar trennen.







Die Caregiver sind die 'Doms' in der Beziehung, Daddy oder Mommy um genauer zu sein. Die Mutter- und Vaterrolle ist hier nicht direkt zu verstehen und auch nicht vom Alter her, sondern in der Rollenbeschreibung als Autorität und Fürsorger. In der Art, wie Frauen ihren Freund als 'Daddy' bezeichnen, wenn dieser in der Patriarchenrolle beschrieben wird. Aus einer unterwürfigen Haltung heraus also.



Littles können dabei sehr kindliche Teile leben, Spielzeug nutzen oder Kinderlieder bzw. -filme lieben. Und die Doms können sie baden, füttern und mehr, wenn es ins extremere geht. Aber auch abgeschwächte Varianten sind möglich. Nicht zu verwechseln ist das alles aber mit dem Sugar-Daddy, der Sex gegen finanzielle Zuwendung gibt. Das Spiel ist hier eher eines der liebevollen Erziehung und des tatsächlichen gefühlten kindlichen Seins, das man auslebt und in de Rolle ausleben darf.







Ageplay (Schnuller und Windeln bzw. auch das in die Windeln machen) muss nicht unbedingt Teil von DDLG sein bzw. ist eine andere Art von Fetisch, der nur teilweise Überschneidungen hat. Sex ist hingegen oft Teil im DDLG, auch wenn dieser nicht primär aus dem Leben im Littlespace heraus kommt, sondern vom erwachsenen Teil der Person. Er läßt sich aber gut in das Spiel damit integrieren.

#BDSM #Daddy #Dominanz #Kind #Kostüm







