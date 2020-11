Porno 24.11.2020

Blackfriday: Pornhub lebenslang premium!

Eigentlich kostet das Premium-Paket bei Pornhub, bei dem man ohne Werbung auch exklusive Pornos unlimitiert sehen kann, rund 10 Euro im Monat. Am Blackfriday bekommt man das Paket aber zum einmaligen Preis.

Der war im letzten Jahr noch bei 300 Euro, dieses Jahr startet Pornhub aber mit einer 200 Euro-Aktion am Blackfriday (und die Tage danach mit nur leicht steigenden Preisen). Normalerweise muss man 500 Euro für die lebenslange Versorgung mit aller Pornos im System rechnen, der Preis ist heiß!



Pornhub: Premium lebenslang genießen!



Die mit einer lustigen Werbung beworbene Aktion rentiert sich also bereits ab weniger als zwei Jahren Pornos in Pornhub, die in HD und 4K, in VR und werbefrei präsentiert werden. Inklusive jener, die mit dem Sternchen die exklusiven Premium-Titel ankündigen. Zuschlagen am Black Friday zahlt sich also gleich mehrfach aus!





