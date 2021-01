Fetisch 20.01.2021

Rimming und Prostata-Massage

Während dem Schlaf hat sie seinen geilen Arsch für sich entdeckt. Und als er aufgewacht ist, hat sie sich bereits heftig daran vergriffen.

Seine Hose musste da schon lange weichen und sein nackter Körper hat sie noch heißer auf seinen Arsch gemacht. Seine muskulösen Arschbacken hat sie mit der Hand beiseite gedrückt und zu lecken begonnen. Zuerst rund um die Rosette und dann immer näher zum Arschloch bis sie schließlich die Zunge tief in das Arschloch steckte und feucht daran geleckt hat.







Mit der Hand fuhr sie dann weiter in Richtung Hoden und dann Schwanz, der schon kräftig auf die Bearbeitung reagierte. Der eregierte Penis genoß die Hand, die zweite war neben der Zunge an der Analgrotte beschäftigt. Denn sie führte zuerst einen Finger, dann zwei ein und massierte die Prostata. Die Zunge züngelte am Eingang weiter, mit der Hand war sie bereits an seiner Eichel. Dann ist er aufgewacht.



Bevor er noch reagieren konnte, hat sie schnell die Position angepasst. Sie setzte sich auf seinen Kopf und presste die feuchte Muschi an seine Lippen. Der Saft ist ihm nicht nur an den Schenkeln an die Wange geronnen, sondern er hat auch viel davon aufgeleckt und in seinen Mund rinnen lassen. In der Zeit hat sie seinen Schwanz tief in ihren Rachen gleiten lassen und mit der Zunge umschlossen. Ihre eine Hand war an seinen Eiern beschäftigt, mit der anderen penetrierte sie immer noch das Arschloch und massierte die Prostata. So war er wirklich komplett damit beschäftigt, was sie ihm an Reizen bieten konnte.











Fast zehn Minuten schaffte er es, dieses Spiel zu genießen. Doch irgendwann konnte er nicht mehr anders und spritzte ihr direkt ins Gesicht. Sie leckte alles auf und kam dabei an seinem Mund. Seine Zunge an ihrer Möse spürte jede Zuckung und fing den Saft auf, der aus ihr spritzte.











Was kann noch intensiver sein als diese Erfahrung, bei der Prostata, Schwanz und Hoden nacheinander bearbeitet werden? Richtig: Wenn sie ihm das Geschenk macht und gemeinsam mit Freundinnen alles gleichzeitig an ihm macht!











Und so kommt es dann jedesmal, dass jeder Tropfen Sperma in ihm ejakuliert wird, wenn die Frau ihm den Spaß des Rimmings bereitet. Ein Rimjob ohne viel Sperma am Ende ist kaum denkbar.









#Rimming #Arsch #anal. oral #Prostata







