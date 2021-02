Sado-Maso 11.02.2021



Muskelfrau benutzt wehrlosen Mann

Die Bodybuilderin hat einen wunderschönen Körper voll Muskeln. Er ist wiederum stark, aber wehrlos gegen die Macht dieser kraftvollen Frau, die ihn nach Belieben reitet.

Sein Körper ist ihr Sex-Werkzeug und sie hat alle Macht, diesen nach Belieben zu benutzen. Sie setzt sich auf ihn und reitet ihn an allen Stellen, um sich das zu holen, was sie gerade mag. Und so reibt sie kraftvoll auf seinem Schwanz, der ihm unendliche Schmerzen bereitet. Dann setzt sie sich auf sein Gesicht und reibt ihre Clitoris an seiner Nase und Zunge, ohne, dass er etwas dagegen tun könnte.







Sein ganzer Körper wird zu ihrem Spielzeug. Und sie nutzt das Spielzeug voll aus, er kann nur da liegen und die Prozedur über sich ergehen lassen. Das ist einerseits sicher geil, denn der nackte Körper der Muskelfrau ist durchaus heiß. Aber er kann es nicht genie0en, denn die Bodybuilderin nutzt die Zeit nur für sich selbst und benutzt ihn nach ihrem Wunsch.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#SM #Bodybuilderin #Muskel #Dominanz







Auch interessant!

69 Wrestling

Kämpfe in 69-Position, also beide Kämpfer mit den Köpfen zwischen den Beinen der Gegner, sind stark und b...



Teen-Beine mit Muskeln sind stark

Wer würde nicht gerne mit dem Mädchen tauschen, das von den drei Freundinnen nacheinander zwischen die Be...



Atemkontrolle und Erstickungsfetisch

Eine der extremsten Fetische zur Unterwerfung und Dominierung ist der der Atemspiele. Es geht darum, den ...



Sie kämpft gegen seine Eier

Eigentlich ist er mit Muskeln bepackt und die hat im Wrestling keine Chance. Doch als er sie nackt auf de...



Starke Muskeln wehrlos in Ketten

Die starke vollbusige Bodybuilderin hat enorme Kraft und extreme Muskeln. Doch wenn sie so nackt und wehr...



Drei Bodybuilderinnen und ein Mann

Die Muskel-Frauen mit riesigen Brüsten sind eine starke Erscheinung. Im reverse Gangbang treffen sie auf ...



Porno mit Bodybuilderin

Sex und starke Muskeln sind eine Kombination, die Männern Spaß macht. Wenn die Muskeln im Intimbereich di...