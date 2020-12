Tipp 29.12.2020

Sex-Begriffe: Der Hoden

Eine Stelle beim Mann ist höchst empfindlich, reizend und schmerzend nach Wunsch. Und leider oft vernachlässigt, was man von der Sprache nicht behaupten kann.

Der Hodensack verbirgt eine Vielzahl an Synonymen und Begriffen, die rund um ihn entstanden sind. Klären wir das also hiermit einmal, um uns in der Sprache rund um die Eier klar denken zu können!



Beginnen muss man zunächst mit der Abgrenzung von Hoden zu Hodensack, den Eiern und dem Beutel rundherum also, der 'hinter' bzw unter dem Penis zuhause ist. So genau nimmt man es in der Alltagssprache allerdings selten, die 'Eier' sind dann einfach alles, was da an Gehänge vorhanden ist.



Hoden, Hodensack

Eier

Testikel

Sack



Die 'Kronjuwelen' oder 'Familienjuwelen' im 'Beutel' (Beidl) sind auch bekannte Begriffe für den Hoden, in manchen Regionen auch Klöten oder Cojones. Umgangssprachen und Fremdsprachen liefern also auch hier Synonyme, die durchaus weit gebräuchlich sind. So werden die Eier auch als Nüsse bezeichnet, wenn Juwelen zu wertvoll erscheint. Murmeln oder Kugeln hat Mann auch schon gehört, wenn es um seinen Hoden geht.



Wie man unten bei den Links erkennen kann, ist der Hoden im Sex gerne genutzt - sowohl, um Dominanz durch Schmerzen zu unterstreichen, als auch im lustvollen Spiel. Dabei ist etwa der Begriff Teebeutel gefallen, der den Hoden ins Geschehen bringt. Aber auch noch viel mehr.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Begriffe #Sex #Körper #Hoden #Eier







