Sexy Life 27.12.2020

Neujahrsvorsatz: Fucket-List

Eine Bucketlist ist die Liste der Dinge, die man einmal erleben möchte. Dementsprechend ist die Fucketlist jene Liste an Sex-Erlebnissen, die man in seinem Leben 'abhaken' möchte.

Alles, was man noch erleben will in sexueller Hinsicht, kommt auf die Fucketlist. Ob 'Sex im Freien', der 'Dreier', einmal 'gefoltert werden' oder ganz einfach 'Analsex' - alles ist möglich. Was die Fantasie schon einmal ausgemalt hat, sollte auf jeden Fall auch einmal erlebt werden.



Am Ende des Lebens sollte die Liste jedenfalls voller Häkchen sein und die interessanten Dinge dann im besten Fall noch vielfach. So macht die Fucketlist Sinn! Was steht auch Eurer Fucket-List?

#Vorsatz #Liste #Sex #Erotik







