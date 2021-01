Sex & Erotik 26.01.2021

Sex-Stellungen nach Zahlen: 69 und 77

Es gibt zwei bekanntere Zahlen, die für Sex-Positionen stehen. 69 ist gebräuchlicher als 77, doch letztere Zahl hat es in sich.

Beginnen wir bei 69, was man vermutlich noch eher kennt. 69 ist dabei stellvertretend für eine Sexposition die optisch den Zahlen ähnlich ist. Die Sexstellung mit den Köpfen gegengleich für die orale Befriedigung nennt sich 69, der Mann hat den Kopf zwischen den Beinen der Frau und umgekehrt, er kann lecken und sie kann blasen gleichzeitig. Wer von beiden oben ist, ist dabei egal - 69 funktioniert natürlich auch liegend nebeneinander.







Wer noch 'interessantere' Varianten des 69-Sex sehen mag, findet unterhalb einige Links - Stichwort Air69 und andere Dinge...



Spannender wird es noch bei der Sexstellung 77, die zwar auch wieder die optische Darstellung der Zahl mit der Positionierung beim Geschlechtsverkehr verbindet, aber nicht ganz so offensichtlich und bekann ist. 77 wird liegend wie in der Löffelchenstellung angegangen. Die Frau liegt mit dem Rücken vor dem Mann, der sich mit dem Bauch an ihren Rücken schmiegt, die Beine von beiden sind leicht angewinkelt. Beim Löffelchen würde er nun von hinten in sie vaginal eindringen können.



77 geht jedoch noch weiter. Die Beine werden deutlich mehr angewinkelt, die Frau kann den Hintern etwas raus strecken. Dazu nimmt sie auch noch sein oben liegendes Bein zwischen ihre Beine. Sie hat damit nicht nur eine perfekte Posisition, dass sein Penis sie richtig stimulieren kann, sie hat auch noch viel Kontrolle darüber, wie er sie fickt. Durch das Festhalten seines Beins kann sie ihn bewegen, die 'Drehung' ihres Arsches richtet den Schwanz in ihrer Vagina aus und sie bekommt ihn nicht nur tief rein, sondern eben auch an die richtigen Stellen.



Wie beim Löffelchen sind auch bei Stellung 77 die Hände zum Spielen frei, der Nacken der Frau für Liebkosungen verfügbar und der Mann kann ihr auch ins Ohr flüstern. Er wiederum spürt sie bestens - Hintern und Körper wirken komplett auf ihn, dass sie auch noch Kontrolle hat sorgt für zusätzlicher Spannung. 77 ist eine geile Position, dass 69 so viel bekannter ist, sollte geändert werden!

