Die stärksten Sex-Fantasien von Frauen und Männern Fantasien sind nicht nur das, was man tatsächlich machen würde. Sie können Tabus brechen, tun das auch oft. Doch was sind die geheimsten Wünsche, die Frauen und Männer haben? Viele Studien und Befragungen wurden hier gemacht, viele Beobachtungen sowieso. Das gesammelt und gereiht ergibt interessante Einblicke in Fantasien und Wünsche von Männern und Frauen. Hier sind die Top-Listen aus diesen Erkenntnissen:



Geheime Sex-Fantasien von Frauen



Ganz oft hat die Fantasie von Frauen etwas mit dominiert werden, gefügig sein, unterworfen werden zu tun. Das beinhaltet auch das gefesselt werden bis hin zu massochistischen Vergnügen aller Art. Über Schmerzen und seelische Schmerzen hinaus kann das bis zur Fantasie von Vergewaltigungen gehen, vielfach ist es aber auch nur die Freude am 'genommen werden' ohne Kontrolle auszuüben.



Aber auch der Sex mit mehreren Menschen ist ganz häufig etwas, das Frauen sich beim Sex wünschen. Die Fantasie von Frauen, mehrere Männer gleichzeitig zu haben, ist oft ausgeprägt. Gleichzeitig anal und vaginal zu ficken oder beim Ficken auch noch einen Schwanz im Mund zu haben - oder gleich drei Schwänze für alle Eingänge zu haben ist oft da. Aber nicht nur Männer sind in dieser Fantasie vorhanden, auch eine Frau mehr im Bett wird gerne geträumt: Wenn die Frauen sich 69 befriedigen dann auch noch vom Mann doggy gefickt zu werden, wird häufig herbeigesehnt.



Manchmal geht es weiter in Richtung Gruppensex, vor allem auch anonymer Sex mit Fremden. Und da auch in verschiedensten Varianten. Und manchmal auch voyouristisch oder exhibitionistisch, wo das Zusehen auch zur Sehnsucht wird. Der Sex mit Fremden, der oft gewünscht wird, ist manchmal auch der Wunsch nach einem Fick mit einem Prominenten (Sportler, Berühmtheit, Schauspieler). Besonders für Frauen ist es auch, eher ältere Sexpartner zu bevorzugen (bei Männern ist es umgekehrt).



Sexspielzeug ist auch oft Ziel der Begierde. Einmal einen besonderen Dildo oder Vibrator probieren, von einer Orgasmus-Maschine über den Höhepunkt hinaus stimuliert zu werden oder einen Butt-Plug im Anus zu haben, während man gefickt wird - das gehört zu sehnlichen Wünschen. Dazu natürlich verschiedene Spielarten von oral bis anal, logisch.



Der Sex in anderen Rollen gehört auch zu oft genannten Fantasien. Entweder 'im Job' oder mit speziellen Uniformen, oder in besonderen Situationen ('Krankenschwester'). Solche Rollenspiele sind oft Manifestation anderer Fetische oder Wünsche.



Der Sex an besonderen Orten ist auch immer noch eine große Fantasie bei Frauen. Auch wenn heute Sex außerhalb des eigenen Schlafzimmers kein großes Tabu mehr ist, so wollen Frauen immer noch mehr. Im Freien, im Aufzug, im Büro, im Schwimmbecken, in der Dusche, am Küchentisch, im Auto, im Restaurant, ... - die Liste ist endlos. Die Gefahr und der Nervenkitzel gehören dabei oft zum Spiel.



Ach ja, Frauen hören auch gerne versaute Sprache, das dirty talking. Was den Männern der optische Reiz, ist es bei Frauen vielfach die sprachliche Fantasie, die heiß macht. Vor und beim Sex zu hören, wie gut sie aussieht und geil sie wirkt ist dabei nur der Anfang, es kann viel weiter gehen.



Geheime Sex-Fantasien von Männern



Und nun zu den Männern und ihren Wünschen beim Sex. Zunächst zu den Unterschieden zur Frau (denn vieles ist auch gleich): Frauen sind öfter exhibitionistisch und wollen beobachtet werden, Männer sind eher voyeuristisch und beobachten lieber. Beim Dreier sind Frauen eher 'Bi' und können sich auch eine Frau vorstellen, Männer sind eher 'Hetero' und daher auch lieber mit zwei Frauen im Bett als mit einem weiteren Mann. Und dort, wo die Frau typischerweise eher devot ist, übt der Mann in der Regel eher die Macht aus und ist dominant. Und diese generellen Erkenntnisse stehen nur deshalb da, damit sie im Einzelfall wieder relativiert werden - denn niemand ist nur typisch, die Ausnahmen bestätigen nicht nur die Regel sondern sind gar nicht einmal so selten. Stereotype werden gerade in Fantasien gerne gebrochen!



Dass der Dreier mit zwei Frauen die Mehrheit der Männer als Sexwunsch haben, ist also bereits klar. Besser noch mit drei Frauen gleichzeitig. Männer teilen aber noch einen Wunsch mit den Frauen sehr häufig: Den Sex an besonderen Orten, vielleicht sogar in der Öffentlichkeit.



Auch der Sex mit einer Fremden ist auf der Liste der Sexfantasien von Männern ganz weit vorne zu finden. Männer tendieren dabei häufiger zu optischen Reizen als Frauen und viel häufiger zu Frauen als zu Männern. Einer der häufigsten Wünsche bei Männern ist auch ein geiler One Night Stand - einfach gedankenlos jemanden ficken können ohne irgendetwas an Geschichten rundherum, nur geiler Sex für eine risikolose Nacht ohne Folgen. Als Variante gibt es auch noch das Swingen, den Partnertausch für eine Nacht. Und offensichtlich ist bei Männern auch die Tendenz, jüngere Frauen zu begehren - auch deutlich jüngere.



Auch das Zusehen, wenn die eigene Partnerin Sex mit einem Fremden hat, ist ein häufiger Wunsch von Männern. Und das in allen Konstellationen, als Dominanz der Frau oder dem Mann gegenüber. Ob er erniedrigt wird, weil die Frau einen anderen haben kann, oder sie richtig hart genommen wird, indem sie der Mann fremd benutzen läßt, sind die extremeren Spielarten dieser Fantasie. Ähnliche Fantasie aber vielleicht auch ohne eigene Partnerin ist das Zusehen von zwei Frauen beim Sex. Das gilt für Pornos genauso wie für reale Voyeurismus-Fantasien: Männer lieben es, geile Frauen beim lesbischen Sex zu beobachten.



Während Frauen von Analsex träumen und das ausprobieren wollen ist es bei Männern die Prostata-Massage, die probiert werden will. Vermutlich einfach deshalb, weil es zu selten das Gegenüber gibt, das die Spielart auch ausübt. Der schnelle Blowjob ist dagegen ein eher üblicher und erfüllbarer Wunsch.



Auch unerfüllbare sind aber begehrt: Der Sex mit der Frau eines Freundes, eine längt aus den Augen verlohrene Schulfreundin ficken, den Star aus dem Fernsehen - was nicht erreichbar ist, bekommt mehr Reiz auch bei Männern. Bei jungen Männern ist es auch der Sex mit einer erfahrenen älteren Frau, die ihn einführt.



Offensichtlich ist auch der Wunsch vieler Männer, Pornos zu sehen. Auch Pornos gemeinsam mit der Freundin oder Frau ansehen, bevor es selbst zur Sache geht. Pornos für Paare sind ein großer Wunsch von Männern, doch auch viele Frauen sind dem offen gegenüber, auch wenn sie es nicht so oft nennen.



Geheimer Sex-Wunsch: Ist das normal? Auch wenn ein Fetisch nicht in den Top-Listen erscheint, die Wünsche sind sehr vielfältig und praktisch alles ist nicht nur eine Sache, die man alleine gut findet. Und die meisten Wünsche sind sogar real auslebbar, sofern sie legal sind und einvernehmlich durchführbar sind. Manchmal reicht schon der Gedanke an den Fetisch oder ein spezielles Rollenspiel, um einen Wunsch zu erfüllen.



Und von wegen 'normal': Viele der genannten Fetische, Wünsche und Fantasien werden von einer großen Zahl sowohl der Männer als auch der Frauen genannt. So wird oft zumindest ein Viertel der Befragten Frauen und fast alle (!) Männer mit der Fantasie geplagt, einen Dreier erleben zu wollen. Demgegenüber haben nur wenige Paare auch real einen dritten Spieler im Bett gehabt - also die Fantasie grundlos aus der Partnerschaft ausgeklammert. Tabus gibt es nicht, solche Wünsche kann man immer auch vorsichtig ansprechen und aus der Reaktion heraus die Möglichkeiten abtesten! Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Fantasie #Sex #Top #Frauen #Männer





