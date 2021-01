Sex & Online 20.01.2021

Sex-Begriffe: Arabische Brille

Oder gehört diese Sexpraktik eher in die Kategorie der Sex-Positionen? Schwierig zu entscheiden, noch dazu ist sie eher ungebräuchlich und unbekannt.

Aber immerhin hat sie es in die Podcasts und Quiz-Shows des Landes gebracht, darum wollen wir sie uns hier zumindest klärend ansehen.



Bei der Arabischen Brille kniet der Mann über dem Kopf der Frau mit Blickrichtung ihres Körpers. Sein Penis wird von ihr mit einem Blowjob bedacht, auch eine Deepthroat-Penetration ist denkbar. Er braucht auch einen ordentlichen Hodensack, der dem Titel 'Gehänge' alle Ehre macht. Denn während dem Oralverkehr liegt der Hoden auf ihren Augen, je ein Ei auf einem Auge. Daher auch der Name 'Brille'.



Manche sprechen bei der Arabischen Brille auch von gegenseitigem Oralverkehr (69) während seine Eier auf ihren Augen liegen. Frei gesprochen kann man auch eine 69-Oral-Session, bei der er oben ist, als arabische Brille bezeichnen, was streng genommen natürlich nur bei Integration des Hodens in das Spiel gilt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sex #Begriffe #Hoden #Hodensack #Eier #69 #Oral #Blowjob







