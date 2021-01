Stars & Sex 12.01.2021

Die Top-Pornostars des Jahrzehnts

Jedes Jahr zeigt AVN die Top-Pornoqueens. Und das vergangene Jahrzehnt hat einige Pornostars gleich mehfach zu den besten Pornodarstellerinnen gekürt.

Die besten Pornostars des Jahrzehnts zwischen 2011 und 2020 werden uns auch noch 2021 begegnen - sie sind beliebt wie in den Jahren, als sie die Awards der besten Pornodarstellerinnen des Jahres gewonnen haben. Oder sogar noch darüberhinaus.



Angela White 3x

Tori Black 2x

Bobbi Starr

Asa Akira

Bonnie Rotten

Anikka Allbrite

Riley Reid

Adriana Chechik



Die besten Pornostars des Jahrzehnts sind keine unbeschriebenen Blätter auch in den anderen Ranglisten, die es in dem Bereich gibt. Wir haben unten einige verlinkt, sie tauchen immer wieder unter den Favoriten im Porno auf!



Fun-Fact am Rande: Dass man mit Schwarz/Weiss auch 2021 noch in Ranglisten kommt, hängt weniger an den Farben im Porno als mit den Nachnamen der Pornostars zusammen. Tori Black und Angela White haben die meisten Auszeichnungen im Jahrzehnt bekommen, die beiden der besten Pornostars haben zusammen so viele Jahreswertungen für sich bestimmen können wie der ganze Rest zusammen! Zusammen waren sie dabei wohl leider nie vor der Kamera.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Pornostar #Pornodarstellerinnen







