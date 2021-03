Tipp 17.03.2021

Sex-Stellung: 71

69 kennt man, 77 haben wir kürzlich erörtert. Aber was zum Henker ist die Sex-Position 71? Das Rätsel ist mehr mathematisch als sexuell. Zumindest zum Teil.

Denn eigentlich ist 71 nur eine Erweiterung von 69. Also zunächst einmal in Kürze (wer mehr wissen will, findet unterhalb die Links zu Details): Sechs-Neun ist eine Position, die den Zahlen ähnlich ist, der Kreis ist jeweils der Kopf. 69 ist also eine Position beim Sex, bei der beide Partner so übereinander liegen, dass eine orale Befriedigung möglich ist, der Kopf also zwischen den Beinen des Partners landet.



69 ist also klar. Und 71 ist anders als das nicht optisch zu erklären, sondern mathematisch. 71 ist zwei mehr als 69. Zwei Finger, um genau zu sein. 71 ist Oralsex in 69 plus je ein Finger im Arsch des Partners. 69+2=71.



Wichtig ist hier BTW. nur der Finger, der ins Spiel kommt. Der muss also nicht zwangsweise anal genutzt werden. Vaginale Spielarten sind da klarerweise genauso geeignet. Viel Spaß bei mehr Mathe im Bett!

