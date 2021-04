Sado-Maso 25.04.2021

Breeding-Fetisch: Sex mit Angst

Der Kick zum Sex, die erotische Angst, die zum Höhepunkt bringt, ist in vielerlei Art bekannt. Ein besonderer solcher Fetisch ist der des 'Breedings', des Schwängerns.

Sex an öffentlichen Orten ist soetwas: Der Kick kommt dabei von der Möglichkeit, gesehen zu werden und manche werden erst dabei richtig heiß. Andere wiederum holen sich den Kick durch besondere Geschichten, die man rund um den Sex aufbaut. Mit Uniformen und der passenden Story wird die Fantasie stimuliert. Es gibt andere, die hier deutlich weiter gehen, um den Kick zu bekommen.



Breeding - ungeschützt schwanger werden



Die Angst, die den Kick beim Sex auslösen kann, ist dabei die Möglichkeit der Schwangerschaft. Sex mit ernsten Folgen also, denn ungeschützter Sex ist nicht nur der Gesundheit wegen (Links unterhalb) oft folgenreich, sondern auch aufgrund der Schwangerschaft, die sich beim Befruchten irgendwann einstellen wird. Das Risiko beim Breeding ist also nicht nur ein kleines, sondern nicht nur häufig sondern auch potentiell lebenslang einschränkend. Es geht ja nicht um eine gewollte Schwangerschaft, sondern um eine erzwungene.











Apropos erzwungen: Breeding-Fetisch ist nicht nur für eine Person als Kick möglich, sondern auch als Dominanz-Element im BDSM-Bereich. Unterwerfung per totaler Kontrolle über den anderen, die extrem in den körperlichen Missbrauch bzw. Zwang in Abhängigkeit geht. Und das sogar noch für eine weitere Person, die dabei entstehen könnte.



Das ist nicht ohne, auch für den schwängernden Mann, nicht nur für die geschwängerte Frau. Ihr Körper ändert sich ja massiv in Vorbereitung auf die Schwangerschaft, auch wenn sie mit Pille danach oder Abtreibung Möglichkeiten zur Mitigation hat. Folgen hat das trotzdem. Und für ihn genauso, denn entscheidet sie sich dafür, das Kind zu bekommen, ist die Vaterschaft auch 'erzwungen'.



Absichtlich ungeschützt schwanger werden



Eine besondere Form des Breeding-Fetisch ist es auch, wirklich absichtlich auf die Schwangerschaft hin zu arbeiten. Also entweder als Frau den Mann dazu bringen, per Creampie in ihrer Vagina sie schwanger zu machen oder als Mann ohne Kondom in ihr abzuspritzen. Sie kann dabei vortäuschen, die Pille genommen zu haben, oder auch per anonymer Breeding-Party 'folgenlos' in sich abspritzen zu lassen, den Vater dabei in Sicherheit zu belassen. Auf jeden Fall ist der Kinderwunsch dabei immer nur einseitig oder gar nicht vorhanden, Breeding-Fetisch dreht sich also nicht um einen einvernehmlichen Kinderwunsch.











Breeding-Gangbangs sind dabei die Form des Schwängerns, die mit höherer Wahrscheinlichkeit aufgrund der Sperma-Anhäufung zum Ziel führen, dabei die Männer in Sicherheit lassen (da mehrere anomyme 'Verdächtige' in Frage kommen). Die Schwangerschaft ist 'Risiko' für die Frau und läßt Männer eher ungeniert in ihr ejakulieren, was ihr Risiko weiter steigert. Wenn keine Unterhaltsforderung oder Erziehungsrechte abgeleitet werden können, trauen sich die Männer schließlich auch mehr und schwängern ungeniert.



Im SM-Dreieck kann das Breeding auch die extremste Dominanz auf andere Art ausüben. Gegeben ist ein Paar, das ein dominantes Verhältnis hat. Cuckolding/Cuckqueening ist hier eine Variante der Ausübung, d.h. ein der Beziehung externer Kandidat wird in den Sex geholt, um entweder den Mann zu demütigen, der den geilen Sex beobachten oder unterstützen muss oder die Frau zu Sex zwingen muss, den Sie für den Mann ertragen muss. In beide Richtungen kann die erweiterte Vorstellung von Sex mit möglichen Folgen zusätzlich stärker wirken. Die Frau wird also zu ungeschützten Sex mit einem Dritten gezwungen oder läßt den Mann dabei leiden, wenn ein anderer es ihr geil besorgt und dabei vielleicht auch noch ein Baby in ihr hinterläßt.



Soft-Kink als Breeding-Fetisch



Anfangen tut der Fetisch oft alleine in der Fantasie und beim rein gesundheitlichen Risiko. Schon das Nehmen der Pille und das Verschweigen dessens gegenüber dem Mann kann in den Bereich des Breeding-Fetisch fallen. Und die Frau kann zwar die Pille nehmen, beim Sex aber die Vorstellung von Fortpflanzung und Schwangerschaft in ihrer Fantasie einbilden, um sich den Kick zu holen. In jedem Fall geht es darum, das Sperma in sich zu haben und den Höhepunkt mit der Folge zu spüren. Geplatzte oder abgezogene Kondome sind hier vielleicht dann auch Teil von dominantem Fetisch-Spiel. Oft auch nur als Rollenspiel ohne konkrete riskante Umsetzung. Eine Vergewaltigungsfantasie mit angezogenem Kondom wirkt ja nicht anders.











Auch Männer können die Folgenabschätzung durchaus positiv vermelden: Es gibt so manchem Mann, der schwangere Frauen geil findet oder auch den Lactation-Fetisch hat, Brüste mit Milch geil findet. Dass diese das Schwängern der Frau als Vorteil sehen könnten, ist da wenig verwunderlich.



Auf jeden Fall ist Breeding-Fetish nicht etwas, das man auf die leichte Schulter nehmen darf. Das Gehirn einzuschalten, bevor man Schritte setzt, ist hier noch wichtiger als bei vielen anderen Sex-Praktiken, denn es betrifft eben nicht mehr nur die Sexualpartner, wenn ein Kind entsteht. Und ungeschützt heißt immer auch offen für sexuell übertragbare Krankheiten, was man nie ausblenden darf. Das russische Roulette mit der Sperma-Waffe kann mehrere Leben nachhaltig verändern, nicht nur den Sex verbessern.

#Fetisch #Sperma #Schwanger #Breeding #Cuckold #Dominanz #Sex







