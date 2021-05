Toys 28.05.2021

Urethra - die Harnröhre ficken

Frauen haben da unten nicht nur die Vulva für vaginale Penetration und etwas weiter hinten noch den Anus, da ist auch noch die Harnröhre. Und so manche Frau will auch diese stimuliert haben.

Klar, die Harnröhre ist heikel beim Sex. Nicht nur weil sie nicht dafür gemacht ist sondern auch, weil diverse Entzündungen und Erkrankungen im Bereich der Blase und Urethra bei anfälligen Personen möglich sind. Daher immer auf die Gesundheit und Hygiene schauen, wenn man den Fetisch ausleben will. Weiter gehen als möglich ist natürlich auch nicht empfehlenswert - was auch immer das im Einzelfall bedeutet.







Die Harnröhre befindet sich etwa am halben Weg zwischen Klitoris und G-Punkt. 'Pissröhre' spricht damit aus, was sie tut und notfalls kann der Ausgang auch bei gespreizten Beinen und Schamlippen durch einen Pissstrahl leicht erkannt werden. Den Eingang hätten wir also gefunden.











Ungedehnt ist die Harnröhre eng. Spielereien damit sind also mit Vorsicht und nur dünnen Gegenständen angeraten. Gleich den Finger oder gar noch mehr rein zu stecken ist nicht möglich - hier bräuchte es ordentlich Vorarbeit. Mit Sonden kann man Stimulationen setzen, etwas dehnen und strecken und Reize bieten.



Die Harnröhre zu bearbeiten bietet auch eine Menge an Spielwiese für dominante Varianten beim Sex. Nicht nur Schmerzen gehören hier dazu sondern auch Kontrollverlust. Die Urehra mit einer kleinen Röhre zu penetrieren erzwingt das Urinieren. Die Frau hat keine Kontrolle mehr über ihren Körper und spritzt erzwungen ab. Sie muss Kontrolle abgeben und kann gar nicht anders.











In der anderen Richtung geht das natürlich auch. Durch die Harnröhre kann man auch Flüssigkeit rein spritzen und die Blase erzwungen füllen. Womit wir wieder beim Anfang dieses Textes wären - mit Sicherheit läßt sich mit der Harnröhre spielen.

#Urethra #Harnröhre #Sondieren







