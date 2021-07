Toys 07.07.2021

Urethra im Penis bearbeiten

Wir haben zuletzt das Thema Harnröhre bei Frauen beleuchtet, doch die gleiche Spielwiese haben auch Männer. Die ist sogar leichter zu finden.

Das 'Pissloch' der Männer befindet sich prominent direkt in der Mitte der Eichel am Penis, ist also immer im Blick und lädt zum Bearbeiten ein. Und es gibt viele Männer, die das Spiel mit der Urethra lieben. Schon das Spiel am Eingang ist oft reizend, richtig stimuliert kann auch die Sondierung von innen Spaß machen.







Viele Männer stehen auf Sonden, die ihnen eingeführt werden. Der hart eregierte Penis übt dabei ordentlich Druck aus, was das Sondieren zusätzlich anregt. Ansonsten gilt das gleiche wie bei Frauen, der Link zu dem Artikel ist unterhalb zu finden.







Auch bei Männern gibt es neben der Stimulation noch den Faktor des Kontrollverlustes, auch hier kann das Aburinieren erzwungen werden und die Kontrolle dem Mann entzogen werden. Und das Dehnen kann Schmerzen zufügen, aber auch mehr vorbereiten - etwa den Fick der Harnröhre mit dem Finger oder anderen Spielzeugen. Dilatoren und Katheter haben wir ja auch schon vorgestellt (Links ebenfalls unterhalb).

