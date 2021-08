Schmerz & Lust 11.08.2021



Adriana Chechik brutal anal missbraucht

Es gibt extrem harte Pornos, die zum Kult wurden. Darunter ist die Szene mit den Pornostars Adriana Chechik und James Deen, in der ihr Arsch brutal missbraucht wird.

Es wirkt wie eine harte Vergewaltigung, aber der Porno ist genau das, was die beiden lieben: Harten, brutalen, erniedrigenden und intensiven Sex ohne Tabu. James steckt gleich zum Start seine ganze Hand tief in ihren Mund um sie zu befeuchten, sie kann sich kaum halten, reckt unkontrolliert und würgt an seinen Fingern im Hals. Als er sie feucht raus zieht und sie immer noch daran arbeitet, wieder Luft zu bekommen, ist seine Hand bereits in ihrem Arsch, den er fistet.



Adriana Chechik ist sicher viel gewöhnt, aber diese Szene fordert ihr alles ab. Als sie in der Dusche in den Mund genommen wird sieht man die nach außen gestülpte Analrosette, die von der letzten Aktion noch komplett zerstört ist. Und die wird dann gleich wieder tief gefickt.







Und immer wieder würgt James Deen sie, steckt ihr den Schwanz direkt vom Arsch aus in den Mund und mehr. Die Schreie von Adriana zeigen die Wirkung, doch sie genießt die Behandlung sichtlich auch. Die dreckige Sau wird richtig erniedrigt und benutzt und sie hat Spaß daran wie James auch.



Mehr von diesem Porno... (30 Minuten!)



Damit reiht sich dieser Porno eindeutig in die Reihe harter Extem-Pornos ein, die trotzdem Spaß machen. Wer Blue Room oder Madisons Vergewaltigung von Pete Jensen mag, wird hier auf die Kosten kommen! Und die genannten Pornos findet man bei den Links unterhalb...

#Adriana Chechik #James Deen #Anal #Brutal #Dominanz #Schmerzen







