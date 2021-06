Sexy Life 30.06.2021

Was ist sex-positiv?

Sex-positivity oder sex-positive-Bewegung hört man immer wieder. Man sei 'sex-positiv' oder besuche 'sex-positive-parties' oder ähnliche Aussagen sind bekannt, doch was bedeuten sie?

Vielleicht kann man die Analogie am Besten mit 'body positivity' ziehen: Eine Grundeinstellung, dass der Körper gut ist - in jeder Form und immer. Sex-positiv betrachtet ist Sex also nichts für den geheimen Tabu-Bereich, man steht ihm positiv gegenüber in jeder Form und Ausprägung. Doch sex positivity ist mehr als nur freier Sex.



Die Sex-positive-Bewegung hat immer ein Auge auf sicheren Sex, also den geschützten Geschlechtsverkehr. Und sie betont die Wichtigkeit von einvernehmlichen Sex, also die ausgesprochene Zustimmung zum Akt von beiden Seiten. Das sex-positive-Movement hat darüberhinaus aber kaum sichtbare Limits verankert, 'es muss nicht aber es kann' jederzeit mit jedem und überall. Eine Sex-positiv-Party ist daher eine normale Party, bei der Menschen sich aber durchaus auch zu mehr verabreden können. Aber nicht müssen, auch wenn die Rahmenbedingungen sicher geschaffen wurden.



Sex-positive ist meist auch sex-positive-feminism oder allgemeiner ein Raum für alle, sich sexuell ausleben zu können. Die Freiheit beim Sex für Frauen, ein Ausleben sexueller Wünsche der Frau, ist also nur der erste Schritt - oft bedeutet Sex-positive eben auch, dass für non-binäre Personen, homosexuelle, Transsexuelle und Menschen mit speziellen Fetischen ein Platz geboten wird - ganz selbstverständlich, und da 'consent' hoch gehalten wird auch ohne Probleme für alle anderen. Der Begriff 'sex-positive' ist also in der Bedeutung viel weiter gehend als nur die freie Liebe, es geht um eine Kultur, ein liberales Gesellschaftsmodell. Auch um Bildung und Information, alleine schon um seinen eigenen Körper und die Wünsche kennen zu können und informierte Einwilligungen zu Sex geben zu können.



Der Begriff 'positive' kommt übrigens nicht von ungefähr, denn die Alternative 'sex-affirmative' als bejahende Kennzeichnung existiert genauso, trotzdem schwingt bei 'positiv' eben etwas mit, von dem man profitiert und das einen Vorteil aus der Einstellung symbolisiert. Der Mensch erfährt etwas positives aus dem Sex oder seiner Haltung zu Sex, ist die Kernaussage dazu. Die positive Einstellung zu Sex heißt nicht, Sex aktiv haben zu müssen, es geht nur um Haltung und Werte. Nicht 'negativ' zu sein, eben - also auch niemanden aufgrund dessen Einstellung zu Sex herabzuwürdigen. Sex-positive ist also auch, andere Arten von Sex gut zu finden, die man selbst vielleicht nicht praktizieren würde.

