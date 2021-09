Schmerz & Lust 08.09.2021

Bauchschläge extrem brutal - nackter Sandsack

Es ist ein besonderer Fetisch, der mit dem Boxen des Bauchbereiches zusammenhängen. Die volle Kontrolle des Körpers abgeben, Schmerzen und mehr gehören dazu.

Wir hatten zuletzt schon das Thema angesehen, da ging es jedoch um die Phantasie über Animationsfilme. Unten sind die Links dazu. Doch heute kommt der Sado-Maso-Fetisch dazu, in dem die Praktik wirklich ausgelebt wird.











Es geht also darum, dass ein Partner die komplette Kontrolle abgeben muss. Und er muss viel ertragen, denn das Anspannen der Muskeln zum Schutz gegen die Boxschläge in die Magengegend wird nicht lange funktionieren. Insbesondere, wenn man die Schläge in den Magen mit einem harten Fick kombiniert. Oder wenn man die Sicht auf die Szene verhindert, also den Schlag aus dem Nichts zuführt.











Dass all das nur mit höchstem Vertrauen und viel Erfahrung überhaupt praktiziert werden sollte, ist klar. Klar ist aber auch, dass so manche Person sich gerne so unter Kontrollverlust hingeben mag. Als Sandsack nackt vor dem Boxer hängen und ohne Ende geboxt zu werden ist keine unübliche Phantasie!















Das Catfight-Wrestling, insbesondere unfaire Versionen zwei gegen eine, bieten auch jede Gelegenheit dazu, die Gegnerin durch Tiefschläge unschädlich zu machen.















Diverse Wettbewerbe eignen sich natürlich auch für ein Messen, wenn das Boxschläge in den Bauch beinhaltet, ist das eine Variante. Härter wird es natürlich für Sklaven, die auf Schmerzen stehen und keine Grenzen kennen:















Sich hier Tritte und Knieschläge zwischen die Beine und Faustschläge in den Bauch einzuhandeln, ist dabei dann noch das kleinste Problem.

