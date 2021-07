Fetisch 28.07.2021

Das geht ins Auge: Sperma

Schon das unabsichtliche Abspritzen in die Augen nach einem harten Facefuck ist böse, aber absichtlich in die offenen Augen zu spritzen ist gemein!





Noch gemeiner ist es natürlich, diese Spielart zu verwenden, um den Partner zu degradieren und zu unterwerfen. Ihn zu zwingen, zuzusehen und mit offenen Augen auf die Ladung Sperma zu warten, ist hinterhältig und brutal, sobald der brennende Saft in den Augen landet und seine Wirkung langsam aber dauerhaft entfaltet.







Wenn das noch dazu erzwungen wird, also etwa eine Frau die andere hält und ihre Augenlieder öffnet, während ihr der Mann nach und nach das Sperma ins Auge rinnen läßt, dann ist das für die so unterworfene Frau besonders herabwürdigend. So erniedrigt ist das nicht nur schmerzhaft, sondern auch höchst peinlich und entwürdigend.







Zwischen einer Horde Männer im Gangbang ist die Frau natürlich besonders schwach und empfänglich für solch böse Aktionen.











Wer auf Spermaspiele steht und den Schmerz des Saftes im Auge spüren will, der muss sich vollkommen hingeben können. Das steht fest - und derart unterworfen ist das Spiel unendlich machtvoll.

