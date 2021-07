Pornos 19.07.2021

Rule 34 - Was besagt die Regel 34?

Vor rund 20 Jahren ist die Rule 34 entstanden, eine allgemeingültige Regel für Pornografie im Internet.

Und diese Regel 34 besagt, dass aus jedem Thema oder Gegenstand ein Porno machbar ist bzw. sexuell verwertbares Material auch existiert. Denn in Abwandlung dieses als Meme verbreiteten Wissens gibt es auch noch die Regel 34b, die hinzufügt, dass noch nicht vorhandene Pornografie zu einem Inhalt bzw. Thema erst in Entstehung ist und bald da sein wird. Die Rule 35 wiederum konkretisiert, dass noch nicht vorhandenes Sex-Material zu einem Gegenstand gerade in Entwicklung ist.



Rule oder Regel 34, 34b und 35 sind also der etwas humoristische Hinweis darauf, dass sich aus wirklich allem ein Porno machen läßt.



Stimmt die Regel 34?



Wir fragen nun: Stimmt die Rule 34 überhaupt? Stellen wir die These auf die Probe, lassen Sie uns im Forum unten oder als Kontakt ein Thema zukommen, das Sie interessieren würde, und wir behandeln es in einem kommenden Artikel mit Belegen und Quellen, damit Sie auch etwas zu sehen haben ;-) Immer nur her mit Wünschen!

