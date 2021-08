Sexfilm 04.08.2021



Pandemie - Pornografie

Corona-Pornos und Epidemie-Sex: Das Thema des Jahres macht auch vor dem Sexfilm nicht halt. Und eine der heißesten Serien des Jahres nennt sich demnach auch 'Pandemic'.

Die dunkle Zukunft im Sci-Fi-Porno ist im Zeichen von Covid 'epidemisch'. Und die Geschichte ist nicht nur mehr als Pornografie und Sex, aber bietet eben genau das. Verhüterli über den ganzen Körper gezogen inklusive.



Mehr Future Darkly: Pandemic



Pandemic aus der Serie 'Future Darkly' greift das Thema auf, das uns alle weiterhin beschäftigt, gibt ihm aber einen erotischen, positiven und höchst sexuellen Touch. Und das ist gut so, denn wir sind über die Corone-Welle erhaben und brauchen wieder die positive Stimmung - auch beim Sex und im Porno! Sehenswert ist die Serie ohnehin, ganz abgesehen von der brisanten Geschichte dahinter.

