Fetische 05.08.2021

Was bedeutet CNC?

In den Pornoplattformen trifft man immer wieder auch auf die CNC-Kategorie und auch bei diversen Fetisch-Date-Systemen kennen einige den Begriff. Was bedeutet CNC also?

CNC bedeutet Metakonsens, die Buchstaben stehen für Consensual Non Consent. Die Zustimmung zur Nicht-Zustimmung also, die Vereinbarung, nicht Vereinbartes zu akzeptieren. Wer etwa auf Vergewaltigungsphantasien steht und diese im BDSM-Spiel erlauben will, ist auf der Ebene CNC unterwegs. Man stimmt dem Rollenspiel zu, also consensual. Das Spiel beinhaltet aber die Nicht-Zustimmung, der vergewaltigte Partner in dem Spiel muss in seiner Rolle ja gegen seinen Willen benutzt werden. Zustimmung zur Nicht-Zustimmung im Metakonsens.



Wie genau das ausgestaltet ist, hängt natürlich von den Partnern ab und dem Wunsch, Kontrolle zu behalten. Ob es über das Vertrauen hinaus noch ein Safeword geben soll und ob es eine Möglichkeit zum Abbruch des Spiels geben kann, muss man vorab klären - genauso wie Grenzen, die man nicht überspringen darf oder kann. Nur so kann man sich sicher in die Kontrolle übergeben.



In den Pornoplattformen gibt es ebenfalls Kategorien wie CNC, seit 'rape' oder 'abuse' für solche Rollen nicht mehr erlaubt ist. Das stellt sicher, dass auch begrifflich die Zustimmung sichtbar ist, die aus dem Bildmaterial heraus nicht erkennbar ist. Die 'vergewaltigten' und 'missbrauchten' Opfer der dargestellten Personen sind ja nur in der Rolle tatsächlich missbraucht und haben dieser Rolle klar zugestimmt. CNC bzw. Consensual Non Consent eben.

