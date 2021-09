Link 16.09.2021

Video-Plattformen mit Gratis-Pornos

Die drei großen Plattformen für Sexfilme im Internet sind höchst unterschiedlich aufgestellt, auch wenn sie gleich gestartet sind. Hier sind die Schwerpunkte und Vorteile.

'Tubes' im Erotikbereich sind begehrt und beliebt, wir sehen uns die drei großen Vertreter mit unterschiedlichem Angebot hier genauer an:



Pornhub

xHamster

Xvideos



Diese Auswahl deshalb, weil in diesem Paket eine recht vielfältige Basis für alle Wünsche gelegt ist. Klar gibt es noch Spezialisten in allerlei Hinsicht, etwa 'heavier' für besonders brutales Material oder die kink-Plattformen für verschiedene Fetische, aber für die Basis braucht es breiter aufgestellte allgemeine Videoplattformen wie die obengenannten.



Platzhirsch ist heutzutage ganz sicher Pornhub. Das deshalb, weil diese Website lange Zeit eine Mischung aus besonders allgemeinverträglichem Angebot, einem 'seriösen' Auftreten und einer riesigen Auswahl geboten hat - auch deshalb, weil das Unternehmen dahinter selbst als Produzent und Vertrieb für sehr viele Pornofirmen aufgetreten ist und entsprechend viel Material im Haus hatte. Nach einem Gerichtsverfahren hat das Unternehmen allerdings viel von seinen Inhalten entfernen lassen, die nicht geprüft waren - was das Angebot ausgedünnt hat und gleichzeitig viele Anbieter auf der Plattform verärgert hat. Trotzdem nennen wir Pornhub zuerst, denn diese Videoplattform ist immer noch ganz vorne mit dabei, wenn es um Pornos im Internet geht.



Dabei ist Pornhub auch in vielen weiteren Bereichen aktiv, von der Livecam bis hin zu Video-On-Demand-Diensten im Bezahlbereich mit ganzen Pornos im Angebot. Klar gibt es auch ein Gay-Paket und verschiedene andere schöne Dinge.



Eher so wie Pornhub früher war ist xvideos und xHamster aufgestellt - viel mehr Angebot an Videos und dabei vor Allem auch die Dinge, die Pornhub verbannt hat. Wer auf japanische Fetische, private Amateurpornos oder spezielle Pornoszenen steht, der findet hier eher sein Angebot. Die X-Plattformen haben schließlich ihre Server nicht gelöscht und nie so genau auf ein seriöses Auftreten geachtet, die Pornhub das getan hat. Man findet also auch Dinge, die zu Pornhub nicht mehr passen würden. Die Dinge, die es dort gibt, kann man natürlich auch da finden.



Und das bei all den Plattformen auch am Handy. Da, wo sich Pornhub auch schwerer tut, denn die App vergisst mit jedem update gerne wieder das Login. Ansonsten auch hier keine Schwachpunkte, die mobilen Plattformen werden also gut genutzt.



Nachdem alle drei Porno-Sites frei sind, kann man sich jederzeit selbst ein Bild von den Inhalten machen - das Suchen auf allen dreien, wenn man nach speziellen Erotikszenen sucht, ist ohnehin sinnvoll, denn das Angebot ist durchaus verschieden. Man hat schon mal Glück auf einem Porno-Tube, wenn das andere keine Fundstellen liefert!

