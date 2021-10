Produkte 14.10.2021

Penis für Frauen

Wenn eine Frau wissen möchte, wie sich ein Schwanz anfühlt oder eine Fantasie im Rollenspiel ausleben will, dann wird in der Regel auf einen Strap-on zurückgegriffen. Es gibt aber auch andere Lösungen.

Ein Strapon-Dildo ohne Strapon könnte als Spielzeug dafür in Frage kommen. Durch einen eingeführten Teil alleine gehalten wird der künstliche Penis so nutzbar, ohne sich einen Gurt umschnallen zu müssen.











Das Sexspielzeug kann wirklich allerlei Spielarten mit dem Penis umsetzen, bis hin zur Masturbation alleine.







Die verschiedenen Varianten unterscheiden sich im Wesentlichen in der Art der Halterung und der Funktionen.



Doppeldildo

Strapless Dildo mit Doppelhalterung

Strapless Paardildo



