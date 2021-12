Hardcore 14.12.2021



Stiefmutter ficken - Cherie Deville

Sie ist der inpersonifizierte Cougar mit weiblichen sportlichen Formen, langen Haaren, großen Brüsten und all dem, was Frau haben muss. Und ihr Trademark ist es, den Sex mit Stiefsohn und Stieftochter umzusetzen. Cherie Deville ist heiß!

Cougar oder Milf: Sie hat weibliche Formen, ob starke Oberschenkel, ordentlichen Hintern oder große Brüste. Ihre Haare fallen bis zum prallen Arsch und ihr Alter knapp über 40 fällt dagegen nicht auf. Ihr Sex ist aber genau das, was man einem Cougar zuschreibt: Hemmungslos, endlos und tabulos. Erfahren ist sie außerdem.







Cherie Deville nimmt sich für die Pornos entweder besonders gut gebaute Partner, die sie ordentlich und brutal füllen können, oder sie sucht sich die zarten sehr jungen Männer und Frauen. Bei letzteren hat sie den Ruf, besonders den Bereich der inszenierten Inzest-Pornos bzw. in deutsch besser und genauer: den gesetzlich erlaubten Stiefmutter-Porno zu erfüllen. In der Familie geht es hier ab und die Stieftochter muss genauso wie der Stiefsohn herhalten. Muss ist auch falsch, denn bei einer solchen Stiefmutter wie Cherie Deville geht der Stiefsohn gerne unter die Decke.







Die Massage beginnt dabei ganz einfach mit Öl, doch der Sohn kümmert sich ganz besonders um den Intimbereich der heißen Mutter. Die wird so geil, dass sie den Schwanz ungeniert gleich nimmt. Sie ist aber nicht nur auf junge Schwänze festgelegt, auch die Tochter ist gerne gesehen.







Als diese zum Orgasmus kommen will, hilft ihr die Mutter gleich mehrfach dazu. Ihre Erfahrung ist einfach nicht zu schlagen. Aber auch der Stiefmutter passieren Missgeschicke, etwa, als sie ihren Dildo in der Muschi versenkt und nicht mehr aus der Vagina holen kann. Die Stieftochter ist gleich zur Stelle und versucht zu helfen, als sie die ganze Hand gefistet hat, um nach dem Sexspielzeug zu suchen, besorgt sie es der Mutter aber zuerst einmal bevor sie die Arbeit erledigt.











Generell sind die Stiefgeschwister von Cherie Deville sehr folgsam und brav: Am Muttertag haben sie etwas ganz Besonderes vorgesehen für die Mutter. Die Stiefkinder massieren sie - und noch viel mehr. Dass die Geschwister gleich auch miteinander viel Spaß mit ihren zarten jungen Körpern haben, findet die Mutter auch gut und mischt kräftig mit.







Als sie jedoch den Freund der Tochter bei der Tochter vorfindet, mischt sie sich noch mehr ein - das geht doch gar nicht, dass die Stiefmutter hier nicht das sagen hat! In der Familie geht nichts ohne die Mutter!





#Cherie Deville #Milf #Reif #jung #Schwanz #Stiefmutter #Stiefsohn #Familie







