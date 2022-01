Dominanz 19.01.2022



Einseitig dominant befriedigt: Blowjob extrem

Wenn er nach Befriedigung sucht und sie dabei benutzen will, dann ist ihr Hals das richtige Werkzeug. Noch mehr einseitige Dominanz gibt es, wenn zwei Frauen dazu benutzt werden.





Er wird befriedigt, sie dazu benutzt. Und weil es nur um ihn geht, darf sie ihren Hals dazu her geben. Viel mehr als das Ringen um Luft bekommt sie davon nicht, aber sie genießt es, dienen zu können und den riesigen Schwanz für sich zu haben. Für ihn ist es schon mehr als dominant und befriedigent, wenn sie am Rücken liegt und er ihren Kopf frei zur Penetration vor sich liegen hat und einfach nach seinem Wunsch in sie eindringen kann.



Doch nicht nur das, denn die nächste Stufe der Degradierung beim Deep Throat ist es, wenn noch eine zweite Frau dienen darf. Das stimuliert ihn nicht nur noch mehr, er kann sie auch härter ran nehmen. Ist eine durch den Fick in die Kehle überfordert, nimmt er sich einfach die zweite. Und wenn ihm danach ist, darf die eine blasen währen die andere seine Eier oder den Arsch leckt. Und dass während des Rimmings auch noch die Säfte der anderen auf sie rinnen oder gespuckt werden, würdigt sie noch weiter herab.







Geil ist es dann noch für ihn, wenn sich die beiden das Sperma genauso teilen wie die anderen Flüssigkeiten, die beim extrem feuchten Deep Throat beim Würgen unausweichlich entstehen. Aus allen Körperöffnungen rinnt es ihr unkontrolliert raus und die zweite bekommt die volle Ladung ab.

