Cuckold läßt Frau von fünf Kerlen ficken

Diese Sex-Party hat er sich anders vorgestellt. Zwei Frauen und sechs Männer sind anwesend, doch er und seine Frau lassen sich in ein Spiel verwickeln.

Seine Frau (die zarte und wunderschöne Eli Tetona) wollte immer schon in einem Gangbang ordentlich durchgefickt werden und die Gelegenheit mit dem Männerüberschuss bot sich an. Doch das Angebot an die Beiden war nicht ungefährlich: Sie durfte die fünf Männer für sich haben, wenn sich ihr Mann anbinden läßt, also nicht mitmachen oder ihr helfen durfte. Sie musste alles mitmachen, was die Männer von ihr verlangt haben, ihr Mann durfte bzw. musste zusehen und ertragen, wie die Männer sich an ihr abarbeiteten.



Die zweite Frau war Pamela Sanchez, hübsche junge Blondine mit riesigem Naturbusen, wurde dem Ehemann von Eli beiseite gestellt. Sie hatte die Aufgabe, ihn anzuheizen. Seine Frau sollte nicht nur von fremden Männern durchgeknallt werden, sie sollte noch dabei zusehen, wie ihr Mann dabei einen Steifen bekommt. Und je länger er eregiert bleibt, desto länger und heftiger sollten sie die Männer nehmen. Pamela ließ ihm keine Chance, runter zu kommen, Eli musste es also immer länger und heftiger ertragen, brutal von mehreren Schwänzen gleichzeitig genommen zu werden - und Hilfe oder ein Ende durch ihren Mann war nicht abzusehen.







Was Anfangs noch ein Spaß für sie war und den Wunsch nach geilem Sex mit mehreren Männern erfüllt hat, wurde rasch zum Ringen um Kontrolle und Überleben. Ein Schwanz fickt sie so tief in den Hals, dass sie mit der Luft ringt, sie hat sich nicht mehr unter Kontrolle und bekommt einen anderen Schwanz in den Arsch. Sie wird niedergedrückt und auf alle Arten penetriert, einer stärker wie der andere. Und dabei bleibt der riesige Penis immer im Hals stecken, ihre Schreie sind hilflos und das ganze Spiel für beide degradierend. Ihr Mann muss dabei noch zusehen, wie sie das harte Spiel auch noch zum Orgasmus treibt.



Doch auch er bleibt eregiert und kann nicht anders, als die Berührungen von Pamela und den Anblick ihrer riesigen Naturbrüste geil zu finden, während seine Frau sich windet, würgt und brutale Behandlung erträgt - und das auch noch genießt. Er würde sich gerne losreißen von den Fesseln und sowohl seine Frau befreien als auch Pamela ficken - in welcher Reihenfolge ist nicht so offensichtlich. Doch er entkommt den Fesseln nicht und auch nicht den Reizen von Pamela. Seine Frau muss noch eine weitere halbe Stunde brutalen Gangbang durchhalten und wird über die Bang auf den Rücken gelegt, um noch einfacher in Hals und Vagina ficken zu können.



Immer, wenn der Schwanz aus dem Hals rutscht schreit sie durch den riesigen Penis in ihrem Arsch laut auf, bekommt dann aber kurz später den nächsten Schwanz in den Rachen. Die Männer stecken ihre Hände auch noch in ihre Muschi und drücken Sie gegen sich, um richtig tief eindringen zu können. Um den Hals noch enger und reizvoller zu machen, drücken sie ihn mit der Hand auch noch zu. Und zwei Männer stützen sich auch noch auf ihren Brüsten ab, um besser stehen zu können - was ihr noch mehr die Luft nimmt und Schmerzen an den gequetschtet Titten bereitet. Eli muss zwischen den vielen Schwänzen sehen, dass ihr Mann das mit Ständer festgeschnallt zusehend auch noch erregend findet.



Immer wieder spritzen die Männer auf Eli ab, ins Gesicht und überall hin. Und es dürfte sie geil machen, wenn sie in dem Spiel immer zerstörter wirkt. Nachdem vom Mann keine Hilfe zu erwarten ist - Pamela sorgt gut dafür, dass sein Schwanz hart bleibt und das Spiel weiter geht - versucht Eli selbst die Schwänze nacheinander zum Höhepunkt zu bringen, um fertig zu werden. Trotz all der gleichzeitigen Bearbeitung gelingt ihr das auch immer besser und unter Einsatz all ihrer Möglichkeiten. Sie leckt, gibt Handjobs, läßt sich hart in alle Löcher ficken und provoziert den Samenerguss wo es nur geht. Und das erfolgreich, ihr Mann sieht zu wie das Sperma über und in sie ergossen wird.



Am Ende befreien Eli und Pamela ihren Mann noch - durch einen Blowjob der Extraklasse saugen sie auch noch ihn aus, er muss an die dreckige Frau und kommt dort dann auch noch.

