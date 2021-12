Fetische 11.12.2021

Dominant, devot oder Switcher?

Viele suchen nach sadistischen Pornos, Dominas, Sklaven, Werkzeugen der Züchtigung und ähnlichen Dingen. Die eigene Einstellung zu Dominanz, Submission oder gar einer Mischung davon kennt kaum jemand für sich selbst.

Es kann schon gefallen, wenn die hübsche Dame im Porno ausgepeitscht wird und jeder Schlag auf ihren Arsch einen Schrei aber auch lustvolles Stöhnen auslöst. Oder wenn die Domina dem Mann kräftige Tritte in die Hoden schenkt, den Mann im Kampf unterwirft oder einfach nur peinlich vorführt. Das Spiel von Dominanz und Devotismus ist eines, das auch erotisch viel hergibt. Und kaum jemand kann sich einer der Rollen entziehen, die hier geboten werden.



Doch wirklich für sich selbst ausgemacht hat sich das kaum wer. Weder die eigene Vorliebe wird ausgelebt, noch ausprobiert - und damit ist selten bekannt, ob dieser Spaß an der Fantasie auch 'in echt' zu triebhafter Freude in einem Sex-Spiel führen kann.



Dabei muss einem immer klar sein, dass es um das fast schon zeremonielle Rollenspiel geht mit definiertem Anfang und Ende und einer Zeit dazwischen, die aus der Realität rausgenommen wird. Davor und danach ist das andere Leben, dazwischen ist der Spaß zwischen Dominanz und Unterwerfung, dem Ton angeben und Befehle empfangen, dem Dom und der Hingabe. Das, was im Spiel gelebt wird, ist dabei oft im Gegensatz zur Rolle im Leben. Der klischeehafte Top-Manager, der sich von seiner Domina als Sklave halten läßt, ist genauso erlaubt wie die toughe Frau, die sich im Sexleben hingeben und unterwerfen lassen will - und umgekehrt.



Und es ist auch der fliegende Wechsel erlaubt, der 'Switcher', der seine dominanten und devoten Elemente nach Wunsch erfüllen lassen kann. Da wird dann für die jeweilige Session vereinbart, welche Rolle erfüllbar ist.



Auf jeden Fall ist Dominanz nicht immer mit Sadismus gleich zu setzen, sondern mehr mit Authorität und Macht. Und devote Personen brauchen nicht immer Schläge, sondern oft auch nur Anleitung und die Möglichkeit der uneingeschränkten Hingabe ohne Eigenverantwortung. Hier sind alle Spielarten denkbar und auszuverhandeln.



Womit wir wieder beim Porno sind, bei der Inspiration und der virtuellen Wunscherfüllung. Denn eines ist der Sex im Video schon: Anleitung und Ideengeber, um eigene Wünsche überhaupt erkennen, ausdrücken und erforschen zu können. Unten sind einige Links zu weiterführenden Themen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Dominanz #Sex #Sadismus #Massochismus #devot #Switcher #Spiele







