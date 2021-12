Porno & DVD 16.12.2021

Die beliebtesten Pornos 2021/2022

Pornhub hat wieder einmal seine Datenbanken durchforstet und jene Kategorien und Suchbegriffe gefunden, die am häufigsten in die Suchleiste eingegeben wurden. Hier sind die Top-Begriffe im Porno!

Die Top-Liste im Porno ist aktuell wie folgt (wichtigste Themen sind oben):



Hentai

Romance, Romantik

Group Sex, Orgien

Fitness, Sport

Swinger, Cuckold, Fremdgehen

Wettbewerbe, Challenges

Transgender, Shemale, Transen

Goth

Mitbewohner

Anleitungen und Ratgeber



Die Begriffe stehen für Themen, so gelten auch verwandte Suchbegriffe für die jeweilige Kategorie. In diesem Jahr hat sich die Suche in Pornhub stark verändert, das kann sowohl damit zusammenhängen, dass Pornhub in Corona-Zeiten anders benutzt wird aber auch damit, dass der Großteil der Videos auf der Plattform gelöscht wurden und deshalb das Angebot jetzt entsprechend gering ist.



Auch die restliche Statistik ist durchaus spannend. So meldet Pornhub 35% Frauenanteil unter den Zusehern, in einigen Ländern bereits die Mehrheit (Philipinen). Frauen schauen am meisten Pornos in Kategorien zu Lesben, Japaner, MILF, Dreier, Ältere, anal, Hentai, Schwarze, Amateure, große Brüste, Orgasmen - also gar nicht so viel anders wie Männer.



Männer sehen ebenfalls gerne japanische Pornos, MILFs, ältere, Schwarze, anal, Hentais, Amateure, Lesben, Dreier, Transen, Titten, große Schwänze. Mischt man Männer und Frauen sind die Top 10 Kategorien im Porno:



Japan

Lesben

Schwarze

Hentai

MILF

anal

älter

Amateur

für Frauen

Dreier



Spannend in der Topliste, dass danach auch noch Cartoons weit vorne erscheinen. Der allgemeine Trend zu großen Ärschen macht sich auch im Porno bemerkbar, das größte Wachstum im Zusehen erfolgt in dieser Kategorie. Auch bisexuelle Männer werden mehr gefragt denn je.







Zuseher werden Älter - im Vergleich zum letzten Jahr steigt auch das Alter der Zielgruppe um ein Jahr. Die Jungen (Gen Z) schauen Lesben, Hentais und Anal. Darüber wird Asia, POV und Creampie präferiert, rund um die 40 ist Cartoon, Interracial und Dreier begehrt. Und die Älteren zuseher lieben Handjobs, ältere Darsteller und Vintage-Pornos.



Der Durchschnitt der User verbringt rund 10 Minuten auf Pornhub, was ein Rückgang ist. Auch hier greift vermutlich die Reduzierung des Inhaltes dort und macht sich negativ bemerkbar. Am meisten Pornos werden am Sonntag oder zwischen 11 und 12 Nachts geschaut.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Pornhub #Suche #Statistik #Pornos #Top







