Musik und Sex



Musik und Sex

Insbesondere im Heavy Metal und Gangster Rap gibt es viele Berührungspunkte zwischen der Musik und der Pornografie. Kein Wunder, dass so manches Musikvideo unzensiert auf Erotikplattformen gezeigt werden muss.

Wenn jemand Sex auf der Bühne vor tausenden Zusehern hat, dann sind das die wilden Rockmusiker der Vergangenheit. Sex, Drugs and Rock'n'roll haben sich aber auch die Rapper abgeschaut. Und auch heute noch sind knackige Ärsche in Musikvideos genauso gerne gesehen wie blanke Brüste im Publikum eines Konzerts. Doch immer mehr geht es auch zu härteren Videos bei harten Klängen aus dem Lautsprecher.















Gar nicht tot etwa bei Death Metal, dafür um so satanistischer und mit Fetischen durchzogener Porno. Und auch der Beat im Rap gibt den Takt für Sex gut vor:











Auf jeden Fall macht Sex Spaß wie Rock und die Erotik der Musik verzaubert so manchen Pornostar. Die Mischung hat was!









