Fetisch 26.01.2022



Gemeines Edging mit Metallring

Eine Spielwiese der Dominanz und des Sadismus: Sie darf seinen Schwanz an den Rand des Erträglichen benutzen!

Orgasmuskontrolle, Penisringe, Stimulation und sadistische Spiele kombiniert ergeben eine Geschichte, die den Mann erfüllend befriedigen und gleichzeitig brutal und gemein erniedrigen kann. Doch der Reihe nach:







Sie legt ihm zunächst den Cockring an. Eine Variante aus Metall, die nicht nachgibt und garantiert hält, wenn er auch extrem hart gehalten wird. Der Penis wird dadurch auch eregiert gehalten, wenn der Schwanz bereits seine Ruhe braucht - sie kann ihn also auf jeden Fall weiter benutzen, wenn der Mann schon gar nicht mehr kann und will. Das ist der erste Schritt.



Der zweite ist ein Edging-Video, das eine Viertelstunde lang stimuliert durch heiße Pornografie. Alleine dadurch kann er nicht anders als zu eregieren - und ist der Schwanz einmal hart, ist er angreifbar und kann nicht mehr zurück - der Penisring tut dann seine Arbeit perfekt. Das Video gibt aber auch vor, was sie zu machen hat. Wann sie Pausen machen muss, wann sie die Eichel stimulieren soll, wann sie ihn wixen muss, wann sie seine Eier bearbeiten soll. Das Video weiss natürlich nicht, in welcher Lage der Mann gerade ist - und so kann es durchaus sein, dass er in Post-Orgasmus-Tortur hart seinen Schwanz bearbeitet bekommt, während er sich vor Schmerzen windet. Oder die Orgasmuskontrolle kurz vor dem Kommen eine Pause befiehlt, er um seine Ejakulation kommt, die ihm Befreiung bringen würde.



Er ist unter voller Kontrolle des Videos und durch seine Partnerin. Alleine der geile Anblick der hübschen Frau, ihres knackigen Arsches und ihrer dem Video folgenden Hand macht es ihm schwer, durchzuhalten. Und so spritzt er immer wieder unkontrolliert ab, kann seine Funktionen nicht unter Kontrolle halten und muss sich dem Spiel voll hingeben.





#Video #Orgasmus #Orgasmuskontrolle #Tortur #Anleitung #Dominanz







