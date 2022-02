Sex & Erotik 15.02.2022

Was ist Shaftshining?

Die Begriffe rund um den Sex und ihre Bedeutung beleuchten wir hier immer wieder im Detail. Heute ist das Shaftshining dran und auch das Ballshining kommt noch zur Sprache.

Der Shaft also ist das Thema, was man beim Sex schnell mit dem Penis in Verbindung bringt. Und damit liegt man bereits richtig. Die Sexualpraktik, die man Shaftshining nennt, wird von einer Frau an dem männlichen Schwanz vollzogen. Die Frau ist dabei richtig feucht, der Mann steckt den Penis zumindest einmal tief rein und zieht ihn dann wieder so weit heraus, dass nur noch die Eichel in der Vagina steckt. Der Schaft bleibt feucht glänzend heraussen.







Und nun kommt die Frau ins Spiel. Sie gibt dem zum großen Teil greifbaren Penis einen Handjob. Mit der Hand greift sie also zwischen die Beine und stimuliert den Schwanz am Schaft bis der Mann kommt. Die Stimulation wirkt gut, denn die Eichel darf in der Lustgrotte verweilen, die Hand kommt zusätzlich ins Spiel. Der Mann spritzt dann in die Frau ab, das Sperma rinnt in die Vulva als Creampie.











Davon abgewandelt verwenden viele den Begriff des Ballshinings für ein Greifen nach den Eiern während der Penetration. Der Mann fickt die Frau (diesmal auch tief) und diese berührt, massiert oder quetscht ganz nach Wunsch den Hoden, um das Sperma raus zu pressen.







Ein Shaftshining wird noch interessanter, wenn zwei Frauen dabei sind. Beim Dreier ist der Mann in der einen Frau und die 'unbeschäftigte' zweite Frau kann sich voll und ganz um den Schwanz zusätzlich kümmern. Oder um die Eier. Der Mann kann das kaum lange durchhalten, wenn er so von zwei Frauen gleichzeitig gereizt wird.







Das Shaftshining hat jedoch auch einen Vorteil für die Frau. Ist der Mann nämlich zu gut gebaut und ihr zu groß in der Vagina, dann kann sie ihn nur zum Teil einführen lassen und sich gleichzeitig mit der Hand um den Rest des riesigen Schwanzes kümmern. Dieser schwarze Penis wird hier mit der Hand gemolken, während er nur halb in die Muschi fickt.





