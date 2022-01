Hardcore 12.01.2022

Herrenüberschuss oder Gangbang?

In beiden Fällen kommt es zur Sexparty mit mehreren Männern, die auf eine Frau treffen - doch wo ist der Unterschied der Begriffe?

Bei Sexparties mit Männerüberschuss (analog gilt es auch für Frauenüberschuss) wird im Swinger Club eine ungleiche Anzahl an Personen je Geschlecht provoziert. Frauen (oder eben Männer) können sich dort dann aus einer größeren Auswahl bedienen und auch eine größere Gruppe an Männern für sich gleichzeitig beansspruchen. Frauen, die die Schwänze und Hände von mehreren Männern gleichzeitig spüren wollen oder die auf viel Sperma stehen, sind hier genau richtig. Sie bestimmen den Ablauf, auch Auwahl und Praktiken definieren die Frauen für sich. Männerüberschuss bedeutet also eine größere Macht und Bedeutung bei der Frau.



Sexparty selbst organisieren



Treffen online organisieren...



Eigene Gruppen je Region erlauben es, Gleichgesinnte zu finden und vorher abzuchecken. Findet man ein gemeinsames Treffen, kann man sich online verabreden. Heute macht man aufgrund hoher Kosten in Clubs gerne private Parties aus, wenn man sich mit mehreren gleichzeitig treffen will. Die Plattform, die das einfacher und sicher schafft, ist JC:Eigene Gruppen je Region erlauben es, Gleichgesinnte zu finden und vorher abzuchecken. Findet man ein gemeinsames Treffen, kann man sich online verabreden.







Im Gegensatz zum Gangbang. Dort ist meist nur eine einzelne Frau der Horde an Männern gegenüber und sie ist dabei nur der Lust der Männer dienlich. Sie wird also benutzt, nach Wunsch der Männer gefickt und ist damit auch in der devoten Rolle. Da Männer in beiden Fällen zum Zug kommen wollen und ihr Sperma los werden wollen, gibt es hier auch einen starken Wettbewerb - im Falle des Gangbangs durchaus auf Kosten der Frau, die sich auf entsprechende Kraft gegenüber ihrem Körper einstellen muss. Frauen, die richtig hart durchgenommen werden wollen und das über einen längeren Zeitraum, sollten sich der Kontrolle einer Gruppe Männer in einem Gangbang unterwerfen.











Wie viele Männer dann auf eine Frau kommen, ist verschieden wie die Geschmäcker. Die meisten Frauen wollen zumindest drei Männer als Gegenüber, das hat mit der möglichen Dominanz (zwei halten, einer fickt) genauso zu tun wie mit der Anzahl möglicher Stellen zur Penetration: Zwei im Sandwich vaginal und anal, einer beim Deepthroat oral. Einige wollen aber auch mindestens vier bis acht Schwänze gleichzeitig, damit immer zumindest einer fertig und bereit ist zum ficken und mehrere gleichzeitig auf sie abspritzen können.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sex #Begriffe #Gangbang #Party







Auch interessant!

Cuckold läßt Frau von fünf Kerlen ficken

Diese Sex-Party hat er sich anders vorgestellt. Zwei Frauen und sechs Männer sind anwesend, doch er und s...



Angela White in extremen Gangbang

Bei Deeper hat man die besten Pornostars an einem Ort - und die Orgie, die man in diesem Porno zusammenge...



Wifesharing - dominant, Stag oder Cuckold?

Wir haben zuletzt die 'Hotwife' genauer betrachtet, heute ist das dominante Wifesharing und der Stag dran...



Misshandlung beim Sex

Eine bekannte aber mitunter gefährliche Spielart des Sex, auf die Frauen oft stehen, ist die Misshandlung...



Blowbangs: Deep Throat Gang Bang

Ein Gangbang ganz mit Deepthroat-Penetrationen - genau das ist ein Blowbang. Die Hengste wechseln sich an...



Harter Gang Bang Sex

Wenn Frauen es sich richtig hart besorgen lassen wollen, ist ein Gang Bang eine gute Möglichkeit. Und vie...



Was sind Swingerclubs?

Im Gegensatz zur käuflichen Liebe in den diversen Bordellen und Puffs gilt hier nicht die Prostitution mi...