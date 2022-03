Fetisch 16.03.2022

Doppeltes Fisting

Doublefisting ist die nächste Stufe, wenn eine Faust nicht mehr reicht, damit sich die Frau richtig ausgefüllt fühlt.

Was der Mann dann machen kann, ist auch noch seine zweite Hand einzuführen. Zwei Fäuste in der Vagina sind schon eine enorme Sache, schon eine dehnt die meisten Fotzen aufs Extremste.











Doch manche selbst zarte Mädchen wollen tatsächlich zwei große Männerfäuste gleichzeitig in sich spüren - tief und fest.







Und wenn das nicht reicht, werden noch Spielzeuge eingesetzt oder auch noch ein Fisting anal dazu genommen.









