30.03.2022



Ficken wie die Tiere: Animalisch, wütend, mit Hass und brutal

Emotionen sind gut für den Sex: Sich gehen zu lassen und nur den Trieben zu folgen kann das Erlebnis für die Partner besser machen. Wenn Emotionen im Spiel sind, passiert das oft automatisch.

Versöhnungssex ist gut, sagt man. Und auch andere Themen sorgen dafür, dass der Sex hemmungsloser wird. Wenn die beiden Partner das im Konsens machen, kann das durchaus brutal und rücksichtslos werden - auch das hilft, ohne Tabu zu ficken, was das Zeug hält.











Hatefuck ist einer, der Hass und Sex kombiniert. Wenn im Moment, wo Liebe abwesend ist, der Sex im Mittelpunkt steht, dann nehmen sich die Partner einfach und egoistisch das, was sie gerade wollen. Der andere ist nur Mittel zum Zweck und wird in jeglicher Art benutzt. Gefällt dem das nicht, geilt das noch mehr auf. Doch der wird sich im Gegenzug um so brutaler auch das nehmen, was ihm gerade in den Sinn kommt.











Nicht nur Frauen können ihren Mitbewerberinnen heftig zusetzen, auch zwei Männer auf einer Frau dominieren schnell im Wettbewerb. Das geht für die Frau dann auch nicht gut aus, genauso wie wenn ein schwarzer Riesenschwanz ohne Hemmungen auf eine dünne kleine Frau trifft und an dieser immer geiler wird.











Beim Struggle Fuck geht es noch weiter, so wie bei diesem Dreier. Das eine Mädchen kämpft in Panik dagegen an und kann sich nicht erwehren, wenn die beiden sie nehmen. Der Mann fickt hemmungslos weiter, das zweite Mädchen erfreut sich daran, dass sie am Gesicht der mit sich ringenden Partnerin sitzen kann und sich selbst an ihr aufgeilen kann. Richtig feucht wird sie und läßt der strauchelnden Partnerin unter ihr spüren wie heiß es sie macht, dass diese kaum mehr kann...











Manche Frauen genießen es auch einfach, als Fickschlampe benutzt zu werden. Die Schlampen werden dann zur Hure oder als Bimbo missbraucht, deren Fleisch nur zur Lust der Männer gemacht ist. Jedes Loch kann gefickt werden, jeder Spaß mit ihr gemacht werden, solange der Mann seinen Spaß hat.











Deans Hass-Orgien sind berühmt für den Hatefuck der Extraklasse:



Deen fickt härter



Hier kommen definitiv auch die Frauen auf ihre Kosten, die auf extrem harten Sex stehen. Deen steht seinen Mann!















Was den Sex mit Wut, Hass und jeglicher Brutalität in animalischen Emotionen betrifft, so gibt es da alles: Das Ficken und alle Körpferflüssigkeiten ins Extreme und natürlich auch das Benutzen aller Art. Wenn der Mann sie in den Mund nehmen will, dann fickt er deepthroat ohne Rücksicht, wenn ihr Arsch vor ihm ist, dann nimmt er sie anal bis zum Anschlag und schlägt ihr auf die Arschbacken dabei, ist sie nur so gut zu halten, dann eben am Hals unter Würgen. Und der Facefuck gelingt ohnehin am Besten, wenn man sie dabei an den Titten vor und zurück zieht - und reibt das nicht genug zur Extase, kann er immer noch den Hals umschließen und enger machen.











Männer wie oben sind bekannt für harten Sex, aber auch Lesben können im tierischen Sex schon mal den Verstand verlieren und übereinander wild herfallen.



Mehr Lesben-Extrem...



Das ist dann zum Zusehen natürlich besonders spannend!











Verrückter Sex in extremen emotionalen Situationen sind besondere Erlebnisse. Sex mit dem Einbrecher, ein Verrückter fickt die Nachbarin, der Ex kommt auf Besuch und der Hass muss raus oder im Swinger Club kochen die Emotionen hoch.















Oder aber in der Familie: Wenn der Ehemann zusieht oder zusehen muss, wie die Frau von einer Horde schwarzer durchgefickt wird, dann wird aus dem Gangbang auch ein psychisches Spiel.



Mehr Schwarze Ehebrecher



Von diesen Cuckold-Spielen kann man nie genug bekommen!











Und dann wäre noch der Bereich, in dem der Sex ohnehin immer ausartet und extremer wird:



Ausartender SM-Sex



Im BDSM geht man in die Extreme und das ist gut so:











Ob Hatesex, Anger fuck, Wutficken oder Fightfuck - starke Emotionen und heißer Sex sind oft nicht weit voneinander entfernt, auch wenn es nicht um zarte Liebe geht. Oder gerade wenn es nicht um den anderen, sondern um das Erfüllen eigener Befriedigung und Triebe geht. Dann geht es heißer her, und das gefällt vielleicht auch dem missbrauchten oder benutzten Partner - muss nur abgesprochen sein.

