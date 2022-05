Sport 19.05.2022



Kampf mit der Ex-Freundin

Melanie Memphis war seine Freundin und seine neue ist eine hübsche Blondine. Doch Melanie ist nicht über ihn hinweg, Liebe ist in Hass gewandelt und die Rache ist groß.





Das frische Paar wird zu einem erotischen Abend mit Wrestling geladen und kommt gerne. Was sie nicht wissen ist, dass Melanie Memphis den Abend veranstaltet und schon auf die beiden wartet. Als diese ihre erotischen Kämpfe auf der Matte wahrnehmen wollen und mit einem sanften Playfight rechnen, greift die nackte Melanie sofort an und krallt sich den ehemaligen Freund.



Ihre starken Beine umschlingen seinen Hals und würgen ihn so weit, dass er sich nicht mehr wehren kann. Als er ohnmächtig liegen bleibt, geht sie auf die ängstliche neue Freundin los, wirft sie zu Boden und demütigt sie, wo es nur geht.



Als er sich wieder zu bewegen beginnt, setzt sie sich auf seinen Kopf und reitet ihn. Und wieder quetscht sie seinen Kopf zwischen die starken Beine, zwischen den Oberschenkeln ist er wehrlos ausgeliefert. Sie zwingt ihn dazu, seine Zunge auf die Muschi zu legen und nimmt seine Nase zwischen die Arschbacken. Er kann nicht anders als darauf zu reagieren, sein Schwanz bewegt sich offensichtlich anschwellend. Herabwürdigend vor seiner Freundin geht sie auch auf seinen Schwanz los, während er sich nicht wehren kann. Und um dem noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, nimmt sie diesen dann auch noch deep throat in den Mund und bringt ihn gegen seinen Willen zum Abspritzen - die Freundin muss zusehen, wie er auch bei anderen hart wird und kommt.



Am Ende gibt es noch einen bösen Blick zur Freundin und einen Tritt für den Ex-Freund. Der bleibt in seinem eigenen Sperma liegen, die neue Freundin muss das böse Spiel ansehen ohne etwas dagegen machen zu können. Erst als Melanie Memphis von den beiden ablässt und ihre Rache genießen kann, geht die Blondine wieder zu ihrem Freund und es ist nicht ganz klar, ob sie ihn noch achten kann. Der Ekel vor dem Spiel und dem entwürdigten Freund ist genauso da wie das Mitleid nach der harten Behandlung.

